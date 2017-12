Ausstellung krönt den Werkunterricht

Üblicherweise findet an der Primarschule Niederhasli das Freifach Werken als Halbjahreskurs statt. Diesmal hat sich der Lehrer und Modelleisenbähnler Rune Dubath für eine Angebot während drei Wochenenden entschieden. Nachdem die Buben der dritten und vierten Klasse ihre Module fertiggestellt hatten, wurden sie am vergangenen Freitag zu einer 10 Meter grossen Anlage zusammengefügt.

Am Samstag, 2. Dezember, dem internationalen Tag der Modellbahn, stellten sie das Gesamtwerk in der Turnhalle des Zentralschulhaus in Niederhasli aus. «Rund 100 Besucherinnen und Besucher haben vorbeigeschaut», sagt Rune Dubath. Die Ausstellung war so konzipiert, dass die Kinder am Samstag auf der Anlage die Züge fahren lassen konnten.

Intensive Arbeitsstunden

Jeweils am Freitag und Samstag hatten sich zwölf Schüler im Werkaum der Schule getroffen. Zum Teil waren sie von Mutter, Vater oder Grossvater begleitet worden. Sie gestalteten unter Anleitung des Lehrers Landschaftsstücke. «Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt», sagt er. Es habe eine total lässige Stimmung geherrscht. «Es war schön zu sehen, wie Eltern und Kinder gemeinsam und mit grossem Einsatz einfallsreiche Umgebungen erschaffen haben.» Dazu gehörte zum Beispiel auch ein Friedhof. Ein anderer Bub hatte einen Bergsturz nachgebildet. «Daraus ist ein Zauberwald geworden, in dem sich Drachen versteckten.»

Am Samstag spielten die Kinder mit den Modelleisenbahnen und mussten sich gut überlegen, wann welcher Zug losfahren durfte. «Es standen insgesamt sechs Arbeitsplätze für je einen Bahnhofvorstand zur Verfügung», erklärt der Lehrer. Er plant, den Tag der Modellbahn auch nächstes Jahr im Rahmen dieses Freifachkurses durchzuführen. «Die generationenübergreifende Begeisterung macht Spass.»

Tag der offenen Tür in Bülach

Beim Modellbahnclub Zürcher Unterland in Bülach hatte das Publikum ebenfalls Gelegenheit, selber Züge auf der Modulanlage zu steuern. Im Klublokal an der Schulhausstrasse 5 ist eine imposante Anlage aufgebaut. Gemäss Präsident Peter Müller haben gegen 200 Besucher den Tag der offenen Tür am 2. Dezember genutzt. «Es waren etliche mehr als vor einem Jahr.» (Zürcher Unterländer)