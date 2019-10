Ausstellung rund um das Thema Aviatik und Fluglärm

Wie andere flughafennahe Gemeinden ist auch Wallisellen vom Fluglärm betroffen. In seiner Wechselausstellung «Der Himmel über Wallisellen» widmet sich nun das Ortsmuseum diesem Thema. Für die einen ist das Fliegen faszinierend, anderen raubt der Fluglärm spätabends und am frühen Morgen den Schlaf. Wie geht die Gemeinde Wallisellen mit dem Thema Aviatik um und was beschäftigt deren Einwohnerinnen und Einwohner?

Claudia Rothlin zeigte sich an der Vernissage am letzten Sonntag zufrieden mit dem Ergebnis der Ausstellung. Im Juni 2019 hat sie die Leitung des Ortsmuseums übernommen, ihr Vorgänger Albert Grimm war ebenfalls an der Ausstellungseröffnung anwesend. Über ein Jahr dauerten die Vorbereitungen für «Himmel über Wallisellen», besonders in den Sommermonaten arbeiteten Rothlin und ihr Team intensiv daran. Die meisten beteiligen sich ehrenamtlich in der Arbeitsgruppe.

An den Fluglärm gewöhnt

«Wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil Wallisellen ja schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts von der Luftfahrt betroffen ist», erklärte die gebürtige Wallisellerin. Dabei verwies sie unter anderem auf die ehemaligen Flugplätze in Dübendorf und Schwamendingen, die bereits in den 1910er und 1920er Jahren errichtet wurden. Die Recherchearbeiten habe man untereinander aufgeteilt – entstanden ist eine ausführliche Sammlung an Dokumenten, Zeitzeugnissen und Modellflugzeugen, die einem einen Einblick in das Leben der Gemeinde gewährt.

«Als Wallisellerin macht man, wenn man durch Fluglärm unterbrochen wird, automatisch eine Pause im Satz.»Claudia Rothlin

Besonders die Flugschneise Süd ist den Anwohnerinnen und Anwohnern rund um den Flughafen seit Langem ein Dorn in Auge. Bereits frühmorgens zwischen sechs und sieben Uhr werden sie aus dem Schlaf gerissen. Claudia Rothlin ist sich aber den Fluglärm gewöhnt: «Wenn ich tief schlafe, wache ich nicht davon auf». Dass Aussenstehende den Lärm anders wahrnehmen als solche, die in Wallisellen wohnen, sei auch ihr aufgefallen. «Als Wallisellerin macht man, wenn man durch Fluglärm unterbrochen wird, automatisch eine Pause im Satz», erklärte sie.

Aussenstehende versuchten jedoch mit aller Kraft gegen den Lärm anzubrüllen. Und auch wenn dieser ein grosser Störfaktor für die Gemeinden rund um den Flughafen sei, käme es für sie nicht in Frage, wegzuziehen «Wallisellen ist schliesslich meine Heimat, hier bin ich verwurzelt.» Ausserdem gäbe es in anderen Gemeinden andere Probleme und die Nähe zum Flughafen habe schliesslich auch wirtschaftliche Vorteile für Wallisellen wie beispielsweise Arbeitsplätze.