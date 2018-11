Autofahrer sollen Unterführung statt Bahnübergang benutzen

Wer in Dietlikon den Bahnübergang nutzen will, sollte sich dies ab dem 9. Dezember genau überlegen. Denn ab dann tritt der neue Fahrplan in Kraft - und in Dietlikon bleiben die Schranken zu Spitzenzeiten insgesamt bis zu 45 Minuten pro Stunde geschlossen. Daran ändern können die SBB nichts. Gesetzlich ist genau vorgeschrieben, wie viel vor der Durchfahrt eines Zuges sich die Barrieren schliessen müssen und wann sie wieder geöffnet werden dürfen.

Die Schranken müssen spätestens dann geschlossen sein, wenn der ankommende Zug aufgrund seiner Geschwindigkeit nicht mehr vor dem Bahnübergang anhalten könnte. Allerspätestens fünf Sekunden bevor der Zug den Bahnübergang passiert müssen die Schranken aber so oder so geschlossen sein. Grundsätzlich gibt die Eisenbahnverordnung des Bundesamts für Verkehr auch vor, dass die Sperrzeit kurz gehalten werden soll und nicht länger als zweieinhalb Minuten dauern sollte.

Rückstau auf dieHauptstrasse bahnt sich an

In Dietlikon passieren zu Spitzenzeiten sechs verschiedene S-Bahnlinien je vier Mal den Bahnübergang. Das heisst, theoretisch würden sich die Barrieren 24 Mal pro Stunde schliessen. Rechnet man mit zweieinhalb Minuten, wäre der Übergang also die ganze Stunde geschlossen.

So schlimm dürfte es nicht werden. Aber der Dietliker Gemeinderat geht immerhin davon aus, dass die Schranken zu Spitzenzeiten mit dem neuen Fahrplan 45 Minunte pro Stunde statt wie bisher 30 Minuten unten sein dürften. «Das Problem ist, dass diese Spitzenzeiten natürlich ausgerechnet dann sind, wenn auch sonst alle auf dem Weg zu oder von der Arbeit sind», sagt Gemeinderat Philipp Flach (SP).

«Wir hätten zum Beispiel die Strasse verbreitern können, um so die Einspurstrecke von 30 auf 100 Meter zu verlängern.»Philipp Flach, Gemeinderat

In Dietlikon ist das deshalb besonders mühsam, weil die Strasse, welche die Bahnlinie kreuzt, bereits nach 40 Metern in die Bahnhofstrasse und damit in die Hauptverbidnung durchs Dorf mündet. Deshalb ist auf der Bahnhofstrasse eine Einspurstrecke nach links eingerichtet. «Diese Einspurstrecke ist aber nur etwa 30 Meter lang», erklärt Flach. Sind auch diese 30 Meter mit wartenden Autos besetzt, ist für andere Verkehrsteilnehmer dahinter kein Platz mehr, um an der stehenden Fahrzeugen vorbeizukommen. Es drohte die totale Blockade der Bahnhofstrasse, während die Schranken unten sind.

Der Gemeinderat hat deshalb verschiedene Lösungsmöglichkeiten diskutiert. «Wir hätten zum Beispiel die Strasse verbreitern können, um so die Einspurstrecke von 30 auf 100 Meter zu verlängern», sagt Flach. Das hätte aber mehrere 100 000 Franken gekostet. «Zudem muss man bedenken: Wahrscheinlich wird der Brüttener Tunnel definitiv gebaut. Dadurch wird der Bahnübergang mit Beginn der Bauarbeiten 2026 aufgehoben und später wohl durch eine Unterführung ersetzt.

Da wir zudem eine bauliche Massnahme zuerst hätten ausschreiben und umsetzen müssen, hätten wir viel Geld ausgegeben. Dieser Notbehelf wäre frühestens ab 2020 bereit gewesen und hätte für nur knapp sechs Jahre bestanden. Die Ursache des Problems, nämlich die langen Wartezeiten, wäre damit nicht gelöst worden.»

Hinweisschildersollen es richten

Deshalb hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, nun eine andere Lösung zu testen. Nach links abbiegen soll weiterhin möglich sein, aber die speziell dafür eingerichtete Linksabbiegespur soll aufgehoben werden. Zudem werden Tafeln montiert, welche die Verkehrsteilnehmer darauf hinweisen, dass sie bei geschlossener Barriere am Bahnübergang vorbeifahren sollen, um später die Geleise bei der Unterführung zu queren. Dadurch soll ein Rückstau verhindert werden.

«Messungen haben ergeben, dass über 70 Prozent des Verkehrs auf der Bahnhofstrasse aus Quellverkehr besteht. Es handelt sich also um also um ortsansässige Verkehrsteilnehmer, die sich an das Regime schnell gewöhnen dürften», sagt Flach. Die Massnahme sei in Absprache mit dem Amt für Verkehr und mit der Kantonspolizei entstanden. Getestet wird das neue Regime bis im Januar 2019.

(Zürcher Unterländer)