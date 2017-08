Autolenker stirbt nach Selbstunfall

Kurz vor 16:30 Uhr fuhr ein 75-jähriger Automobilist in Embrach durch die Oberdorfstrasse Richtung Dorfstrasse. Wegen eines akuten medizinischen Problems verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte folglich mit zwei stehenden Personenwagen und einer Mauer. Obwohl er durch den Unfall nicht verletzt wurde, war der Lenker beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar. Der Mann wurde mit einem Rettungsfahrzeug sofort in ein Spital gefahren, wo er in der Nacht auf Samstag verstarb. (lm)