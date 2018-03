Autos und Kröten vertragen sich nicht

Die ersten Frösche und Kröten im Raum Eigental sind aus ihrer Winterstarre erwacht. In den nächsten Tagen und Wochen werden sie wieder in Scharen auf «Hochzeitsreise» gehen. Sie werden im Eigentalweiher ihre Eier ablegen und so für Nachwuchs sorgen. Unmittelbar anschliessend wandern sie dann zurück in ihre entsprechenden Sommerlebensräume.

Mit diesem Naturschauspiel geht jeweils, wie seit 2000 üblich, eine nächtliche Strassensperrung einher – damit die Amphibien ihr Laichgeschäft gefahrlos verrichten können. Konkret werden die Strassenverbindung von Oberembrach nach Nürensdorf und die Verbindung von Birchwil nach Gerlisberg für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Sperrung gilt jeweils von 18 Uhr abends bis um 8 Uhr in der Früh. Das zum Einsatz kommende Wechselsignal bedeutet dabei ein generelles Fahrverbot für Motorfahrzeuge.

Tagsüber normal befahrbar

Die Klotener Verwaltung weist in ihrer Mitteilung ausdrücklich darauf hin, dass Aus- und Einfahrten über die Eigentalstrasse von 18 bis 8 Uhr ohne Ausnahmen mit Bussen geahndet werden. Tagsüber sind die Eigental- und Birchwilerstrasse für Motorfahrzeuge unter 3.5 Tonnen normal befahrbar.

Das Eigental ist eines der bedeutendsten Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Kanton Zürich und beherbergt eine sehr grosse Vielfalt an seltenen Tier- und Pflanzenarten.

Die Sperrung erfolgt unter der Leitung der Stadt Kloten, daran beteiligt sind ferner die Fachstelle Naturschutz der Baudirektion Kanton Zürich und die Gemeinde Nürensdorf. (red)