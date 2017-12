Bachs baut einen Werkhof – und vielleicht auch eine Photovoltaikanlage

Wie der Bachser Gemeindepräsident Emanuel Hunziker auf Anfrage erklärte, dürfte der neue Werkhof in rund einem Jahr gebaut sein. Darin untergebracht werden im Erdgeschoss das Schlachthaus, die Kadaversammelstelle, öffentliche Toiletten und das Feuerwehrdepot mit Garderoben und Toiletten. Im östlichen Aussenbereich wird die Entsorgungsstelle und das Salzsilo eingerichtet. Die Abfallsammelstelle könne später bei Bedarf auch abschliessbar gemacht werden, sagte Hunziker.

Auch Vereine profitieren

Im Obergeschoss sind Räume für die Gemeindewerke vorgesehen. Auch soll dort ein grosser Lagerraum entstehen, der unterteilt werden kann. Teile davon könnten vermietet werden. Eine der 65 anwesenden Stimmberechtigten (15,1 Prozent) forderte an der Versammlung vom Donnerstag im Gemeindesaal, der Gemeinderat solle im neuen Werkhof auch Räumlichkeiten für die Ortsvereine bereitstellen.

Gemeindepräsident Hunziker führte aus, dass auch ein Umbau der gemeindeeigenen Dreschscheune geprüft worden sei. «Dieser hätte gemäss einer sehr groben Schätzung rund 500 000 Franken gekostet», sagte Hunziker. Das Resultat wäre jedoch ein sehr unpraktisches Gebäude gewesen. Deshalb habe sich der Gemeinderat für den Ersatzbau entschieden.

Mit klarem Mehr nahmen die Anwesenden auch einen Antrag des Stimmberechtigten Urs Meier an: Der Gemeinderat ist demnach verpflichtet zu prüfen, ob auf der nach Süd-Südwest ausgerichteten Dachfläche des neuen Werkhofs mit ihren Ausmassen von rund 90 Quadratmetern eine Photovoltaikanlage gebaut werden kann. Der produzierte Strom soll verkauft werden.

Die Sonne arbeiten lassen

Einen potenziellen Strom-Abnehmer sieht Meier auf der anderen Strassenseite des neuen Werkhofs. Die Landi Züri Unterland und das Architekturbüro Kunz in Höri bauen dort nächstes Jahr zwei Mehrfamilienhäuser. In einem dieser Wohnblöcke wird der Bachsermärt eingerichtet. Die Kühlanlage des Ladens benötigt viel elektrische Energie und auch für eine Wohnung rechnet Meier mit knapp 4000 Kilowattstunden pro Jahr. Das Baukonsortium sei am Werkhof-Strom interessiert, versicherte Antragsteller Urs Meier.

Budgets genehmigt

Die Politische Gemeinde Bachs verfüge über ein Eigenkapital von rund 300 000 Franken, sagte Präsident Emanuel Hunziker. Das sei nicht gerade üppig. «Ich kenne Vereine, die kleiner sind, aber mehr Geld haben», sagte Hunziker zur Erheiterung der Anwesenden. Deshalb, und um die anstehenden Investitionen zu finanzieren, beantragte der Gemeinderat, den Voranschlag 2018 und eine Steuersatzerhöhung von 3 Prozentpunkten auf 44 Prozent zu genehmigen. Das Budget passierte einstimmig. Auch den Voranschlag der Primarschulgemeinde und die Steuerfussreduktion um 6 Punkte auf 59 Prozent hiessen die Anwesenden mit 50 Ja- gegen 8 Nein-Stimmen gut. Gesamsthaft dürfte der Steuerfuss von Bachs nächstes Jahr 127 Prozent betragen, 3 Punkte weniger als bisher.

Während der Versammlung der Primarschulgemeinde und in drei Anfragen nach Paragraph 51 wurde die Primarschulpflege mehrfach kritisiert. Man warf ihr unter anderem vor, fehlerhafte Angaben im Budget gemacht und wiederholt mit stets abweichenden Schülerzahlen und abweichenden Kostenzahlen pro Schüler argumentiert zu haben. Pflegepräsidentin Marianne Sharif wies die Vorwürfe zurück. In Minne verlief die Behandlung aller weiteren Geschäfte der beiden Güter. So hiessen die Stimmberechtigten den Zusammenschluss der Musikschule Dielsdorf mit der Musikschule Zürcher Unterland, die neue Gebührenverordnung und die Statuten des neuen Zweckverbands Forstrevier Egg-Ost – Stadlerberg gut.

Historisches Ereignis

Die von 40 Stimmberechtigten besuchte Versammlung der Reformierten Kirchgemeinde Bachs stellte ein historisches Ereignis dar: 303 Jahre nach der Eröffnung der Bachser Kirche tagten am vergangenen Donnerstag die Gemeinde in dieser Form zum letzten Mal. Wie Kirchenpflegepräsident Peter Lang in seiner Einleitung und Kirchenpfleger Walter Weidmann in seinem Jahresbericht ausführten, nimmt im neuen Jahr die Kirchgemeinde Stadlerberg als Zusammenschluss der Reformierten von Stadel und Bachs ihren Betrieb auf. Ein bisschen Wehmut schien spürbar. (Zürcher Unterländer)