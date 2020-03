Bäckerei-Filiale kann wieder öffnen

«Unsere Filiale am Sonnenhof wird ab Montag wieder geöffnet sein», sagt Fleischli-Geschäftsführer Konrad Pfister. Am Dienstag war eine Angestellte positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Mittwoch klagte eine weitere Mitarbeiterin über ähnliche Symptome. Vorsorglich wurde das ganze Team nach Hause geschickt und die Filiale bis auf weiteres geschlossen. Insgesamt 12 Angestellte mussten seither zuhause bleiben. «Weil nun allerdings bei keinem weiteren Mitarbeiter der betroffenen Filiale der Test positiv ausfiel, kann der Standort wieder öffnen», sagt Pfister weiter.

Der positiv getesteten Frau gehe es gut, führt Pfister aus. «Sie ist auf dem Weg zur Genesung.» Die vier Angestellten, die mit der infizierten Frau am vergangenen Samstag direkt zusammengearbeitet hatten, bleiben jedoch weiterhin zuhause. Insgesamt müssen sie 14 Tage in Quarantäne verbringen.