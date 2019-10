Basler Comedian besteht Bülacher Humortest

Sogar Sushi kann lustig sein. Für Joël von Mutzenbecher hatte es zwar starke Bauchschmerzen zur Folge, diesen Sommer in New York. Nicht angenehm, aber kreativ verwertbar: Der Vorfall dient ihm als Einstieg in sein neues Programm «Feel Good Comedian», und kurz darauf hangelt er sich von einer Anekdote zur nächsten.

Die Kantine in Bülach ist am Freitagabend gut besucht: Rund 50 Leute sind gekommen, zehn Stuhlreihen sind alle besetzt. Ein Grossteil der Besucher stammt aus Bülach und der Region, die wenigsten haben «den Basler» zuvor live gesehen. Auch Stand-Up-Comedy ist für viele Neuland, was sich von Mutzenbecher auch gleich zu Nutzen macht: «Ach, du bist zum ersten Mal an einer Stand-Up-Comedy-Show?», spricht er etwa einen Zuschauer an. «Nun, den Fehler, in die Mitte der vordersten Reihe zu sitzen, macht man nur einmal.»

Letzter Test vor der Premiere

Stand-Up-Comedy lebt von der Improvisation: «Ich vergleiche es gerne mit Jazz», so der Komiker. Kein Auftritt sei gleich und Vieles entstehe spontan durch Interaktion mit dem Publikum. Einem Herr entlockt er etwa Details zum Fussball-Match als Junggesellenabschied, eine Dame fragt er charmant nach ihrem Gewicht und gemeinsam enträtselt der Saal ein Tattoo.

Der Kantine-Auftritt ist der letzte einer Reihe von sogenannten Try-Out-Auftritten. Fünf Versuch-Shows seines neuen Programms «Feel Good Comedian» hat Joël von Mutzenbecher gezeigt, am Dienstag findet die Premiere in Basel statt, darauf folgt eine Tour durch die Schweiz.

Temporeiche Unterhaltung

Joël von Mutzenbecher besticht mit einer Mischung aus Ehrlichkeit, Intelligenz und Ironie. Platte Zürcher-Witze oder plumpe Schenkelklopfer bleiben komplett aus, dafür glänzt das Programm mit pointierten Alltagsbeobachtungen. Seine eigene Bildschirmsucht, das exzessive Benutzen von Emojis, seltsame Begegnungen in öffentlichen Toiletten: Es sind kleine humoristische Alltagsmomente, die er ausschmückt, mit Bewegungen untermalt, während er Stimmen verstellt und Dialekte nachahmt. All dies trägt er mit einer Leichtigkeit vor, die darüber hinwegtäuscht, dass während einer Stunde nur eine Person spricht.

Das gesamte Programm am Stück durchzuspielen ist auch für von Mutzenbecher neu. Früher habe er stets eine Pause dazwischen gemacht. Aber: «Dieses Format passt besser zu einem Stand-Up-Comedy-Programm». Die Try-Outs hätten das gezeigt. Er möchte das Publikum während einer Stunde kompakt unterhalten, im Tempo bleiben: «Wenn sie dann später die Hälfte vergessen haben, ist das auch nicht schlimm», sagt er. Aber während dieser Stunde sollen alle eine möglichst gutes Erlebnis haben. Die Hauptprobe in Bülach habe ihm dies nochmals bestätigt.

Und er fühlt sich sichtlich wohl. Ganz im Sinne des Feel-Good-Comedians: Lachen über die kleinen Absurditäten des menschlichen Daseins, ja, der eigenen Existenz, Humor als Wundermittel. Ausser bei der Sushi-Geschichte - dort war es ein Riss im Bauchfell und er musste zum Arzt.

«Feel Good Comedian», am 27. 10. im Kaufleuten Zürich. Mehr auf www.joelvonmutzenbecher.ch