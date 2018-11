Bassersdorf und Zambellis obenauf

Die Klotener Frauen sind als Absteiger aus der NLB in die Erstligasaison gestartet. Hätten sie am vergangenen Samstag beim mit abstiegsgefährdeten Servette nicht gewonnen, würden sie auf einem Abstiegsplatz überwintern. Die Flughafenstädterinnen haben in den vergangenen Monaten nicht etwa schlecht gespielt. Nein. Aber das Gefälle im Frauenfussball zwischen der NLB und der 2. Liga ist enorm klein. Das haben die Klotenerinnen bei ihren ersten Niederlagen in der1. Liga nicht bedacht. Deshalb haben ein paar Spielerinnen fälschlicherweise die Schuld bei Trainingsmethoden des langjährigen Erfolgstrainers Peter Wartmann gesucht. Der Coach trat danach zurück. Auf ihn folgte sein Assistent Giuseppe Zizza. Wer die Klotener Frauen während der Rückrunde coacht, ist noch offen. Giuseppe Zizza würde gerne bleiben. Der technische Leiter Sport des FC Kloten, André Moscon, sagt dazu: «Jetzt atmen wir erst einmal durch, und dann analysieren wir in Ruhe die Situation.»

Hoffen auf Giuseppe Gatto

Grösstenteils zufrieden sind die Bassersdorfer Männer in der2. Liga regional. Die enorm grossen Fussstapfen, die der langjährige Erfolgstrainer Marco Tanner hinterlassen hat, konnten von den Neuen einigermassen ausgefüllt werden. Gianni Lavigna führte das Team in der Vorrunde in der Gruppe 2 auf den guten2. Platz, nur drei Punkte hinter Tabellenführer Phönix Seen. Der Trainer hat auch davon profitiert, dass ihn sein guter Kumpel Giuseppe Gatto unterstützt hat. Gatto hatte Anfang Saison sein Engagement in Bassersdorf selber bis auf Ende der Vorrunde befristet. Nun hoffen die Bassersdorfer, dass ihnen der 56-Jährige noch länger erhalten bleibt.

Auf dem Rasen ging beim Team von Trainer Gianni Lavigna meist die Post ab. Die Equipe präsentierte sich als Einheit. Die Offensivspieler Severino und Gino Zambelli brillierten sogar mehrmals. Von den Neuverpflichteten beeindruckten besonders Martin Hruska und Takeru Iino.

Fantastisches Wallisellen

Auf dem hervorragenden 4. Platz überwintert Aufsteiger Wallisellen in der Gruppe 2. «Das meiste, das wir uns vorgenommen haben, ist aufgegangen», berichtet Trainer Maurizio Fede erfreut. Der Coach will jetzt mit seiner Equipe ein neues Ziel anvisieren. «Anfang Saison peilten wir den Ligaerhalt an. Jetzt wollen wir mehr, damit wir noch motivierter sind. Die Spieler dürfen bei der neuen Zielsetzung mitreden. So kann ich sie dann auch in die Verantwortung nehmen», erörtert der Coach seine Ideen.

Tolles Brüttisellen-Dietlikon

Gleichermassen als Aufsteiger überwintert Brüttisellen-Dietlikon ebenfalls über dem Abstiegsstrich. Mit drei Punkten Vorsprung. Trainer Robert Merlo hat mit seiner Equipe einmal mehr begeisternde Auftritte gezeigt. Im Frühling wird es allerdings weitere Topleistungen brauchen.

Regensdorf auf Abstiegsplatz

Als einziges Unterländer Zweitligateam überwintert Regensdorf, in der Gruppe 1, unter dem Abstiegsstrich. Dem technisch und läuferisch starken Team fehlt seit Monaten die körperliche Ro­bustheit. (Zürcher Unterländer)