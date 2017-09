Bassersdorf wird vorne und hinten gesperrt

Die Strassenbauarbeiten mit zwei Sperrungen gleichzeitig seien mit Absicht so geplant, heisst es beim kantonalen Tiefbauamt auf Anfrage. So wird Bassersdorf in einer Woche wegen Belagseinbauarbeiten nur über Nürensdorf oder von Dietlikon/Wallisellen her auf Hauptstrassen erreichbar sein, nicht aber von Kloten und von Baltenswil/Brüttisellen her.

Buslinien verkehren wie bisher

Vom Freitag 22. September, ab 19 Uhr, bis Montag 25. September, um 5 Uhr früh, wird nämlich die Klotenerstrasse vom Talgüetli her bis nach Kloten gesperrt. Diese Verbindung wird sodann in beide Richtungen für den motorisierten Privatverkehr unterbrochen. Die Industriegebiete Steinacker und Grindel sowie die Sportanlagen BXA sind dann nur durchs Industriegebiet von Kloten her erreichbar. Die Buslinien verkehren während der Sperre allerdings wie bisher.

Auf der anderen Seite Bassersdorfs wird die Baltenswilerstrasse am selben Wochenende zur gleichen Zeit gesperrt wie die Klotenerstrasse. Die grossen Wohnquartiere in Baltenswil sind währenddessen nur noch von Brüttisellen und Tagelswangen her via die Neue Winterthurerstrasse erreichbar.

Einzelne Hauszufahrten bleiben abgeschnitten. Auf Baltenswiler Seite werden die Buslinien 765 und N78 umgeleitet. Bei schlechter Witterung verschiebt sich alles um eine Woche nach hinten. (red)