Bassersdorfer Kläranlage wird zum Solarkraftwerk

Ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt in der Schweiz verbraucht etwa 4500 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Mehr als das 266-fache davon, nämlich schätzungsweise 1,2 Millionen kWH, benötigt die Abwasserreinigungsanlage Eich (ARA) der Gemeinden Bassersdorf, Nürensdorf und Lindau jedes Jahr. Der Strombedarf ist nicht zuletzt deshalb in den letzten Jahren nochmals angestiegen, weil die Ara aufgerüstet worden ist und seit 2018 selbst Mikroverunreinigungen – dazu gehören Pestizide, Antibiotika oder auch hormonelle Verunreinigungen – mithilfe von Ozon aus dem Wasser filtern kann. Nun planen die beteiligten Gemeinden bereits den nächsten Ausbauschritt der Anlage. In Zukunft soll nämlich die Hälfte des Strombedarfs der Ara gleich von der Kläranlage selbst gedeckt werden. Dazu soll die Ara zum Kraftwerk werden. «Bereits heute erzeugen wir rund ein Drittel des benötigten Stroms auf der Anlage», erklärt Michael Nauer, der Bereichsleiter für Tiefbau, Unterhald und Entsorgung in Bassersdorf. Die Ara verfügt nämlich über ein Blockheizwerk, welches Gase, die in der Kläranlage entstehen, in Energie umwandeln können, rund 360 000 Kilowattstunden produziert die Anlage pro Jahr.

Chur setzt Faltdach bereits seit eineinhalb Jahren ein

Doch schon lange liebäugelten die Gemeinden auch damit, noch weiteren Strom für den Eigenbedarf produzieren zu können. «Schon früher hatten wir deshalb Studien durchgeführt, um etwa zu prüfen, wie viel Strom sich durch Solarpanels auf den Dächern der Anlage und an den Seitenwänden erzeugen liesse», sagt Nauer. Sämtliche dieser Ideen mussten jedoch verworfen werden. «Sie hätten sich zu diesem Zeitpunkt einfach nicht kostendeckend umsetzen lassen.»

Ende 2017 wurde die Stromerzeugung aber wieder zum Thema. Denn im fernen Graubünden zeigte ein Pionierprojekt eine neue Möglichkeit auf, wie sich mittels einer Kläranlage Energie erzeugen liesse. Ein Startup-Unternehmen hatte ein faltbares Solardach entwickelt. Es ist rund fünf Meter über dem Boden der Abwasserreinigungsanlage in Chur befestigt. Mithilfe von Drahtseilen und Gewinden, die auch in der Seilbahntechnologie zum Einsatz kommen, lässt sich das Dach ein- und ausfahren. Dadurch kann das Solarfaltdach bei Sturm, Hagel und Schnee geschützt werden. Ein Algorithmus wertet dazu lokale und externe Wetterdaten aus und fährt das Dach automatisch entsprechend aus oder ein.

Arbeiten Ende September abgeschlossen

Im letzten Sommer hat die Delegiertenversammlung des Zweckverbands ARA 990 000 Franken bewilligt, um eine solche Lösung über den Klärbecken in Bassersdorf zu installieren. Anders als frühere Varianten sei diese Lösung kostendeckend umzusetzen, sagt Michael Nauer. «Wir möchten damit aber auch eine gewisse Vorbildfunktion übernehmen und zeigen, dass wir unseren Strombedarf immer umweltverträglicher decken können.» Ein grosser Vorteil dieser Variante: Industrielle Flächen oder auch Parkplätze lassen sich trotzdem für die Stromgewinnung nutzen, auch wenn sie sonst nicht die dafür benötigten Voraussetzungen mit sich bringen, weil sie etwas für die Produktion benötigt werden oder über kein Dach verfügen.

Aktuell liegt die Baubewilligung noch öffentlich auf. Bei einer Genehmigung sollen bereits im August die benötigten Stahlbauten erstellten werden. Das Dach soll über den Klärbecken entstehen, die komplette Anlage bereits Ende September fertiggestellt sein. Müsste dereinst eine Turbine in einem Becken ausgetauscht oder ein Rührwerk repariert werden, könnte man die entsprechenden Teile trotzdem mit einem Kran aus den Becken heben, wenn man das Dach dazu in die richtige Position bringt.

Auf einer Modulfläche von 2038 Quadratmetern sollen rund 283 000 Kilowattstunden Strom pro Jahr produziert werden. Diese Energie wird ausschliesslich für die Kläranlage selbst verwendet – den Strom in das allgemeine Netz einzuspeisen, ist nicht geplant. Dies würde sich auch wirtschaftlich kaum lohnen, erklärt Nauer, da die Vergütungen für solche Einspeisungen in den letzten Jahren stetig gesunken seien. (Zürcher Unterländer)