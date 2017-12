Bassersdorfer sollen Geld locker machen für einen neuen Kreisel des Kantons

Rund 150 Meter vom grossen Kreisel mitten in Bassersdorf, plant der Kanton einen weiteren Kreisel zu errichten. Damit einhergehend würde auch das Verkehrsregime geändert. Vom Bahnhof her kommend soll bei der Einmündung vor der Schmitte in Richtung Zentrum dereinst nur noch nach rechts in Richtung Baltenswil abgebogen werden dürfen. Wer vom Bahnhof Bassersdorf nach Kloten oder Nürensdorf gelangen möchte, muss gemäss vorliegenden Plänen des Kantons sodann einmal um einen neuen Kreisel an der Ecke Dietlikonerstrasse/Baltenswilerstrasse herum rollen und würde nach dieser Zusatzrunde wieder zurück ins Dorfzentrum zum bestehenden Kreisel gelangen.

Was hier etwas kompliziert daherkommt, ist das Resultat eines längeren Planungsprozesses. Einerseits sei die Hauptstrasse zwischen dem Bassersdorfer Zentrumskreisel und Baltenswil in die Jahre gekommen und müsse vom Kanton ohnehin saniert werden, steht in der Weisungsbroschüre zur zweiten Gemeindeversammlung von Bassersdorf (Donnerstag, 19.30 Uhr, BXA). Andererseits hatte die Gemeinde zusammen mit privaten Investoren das Ladenzentrum samt öffentlicher Tiefgarage komplett neu gebaut. Und im Zuge dieser Überbauung ging man die Verpflichtung ein, die Anpassungen des öffentlichen Strassenraums aufgrund der neuen Tiefgarageneinfahrt und Anlieferungsrampen selber berappen zu müssen. Von den über 8,2 Millionen Franken soll die Gemeinde nun also rund 300 000 Franken an die Anpassungen der Strassen samt Kreiselneubau und Aufwertung des öffentlichen Raums im Zentrum beisteuern.

Sodbrunnen noch gerettet

Zudem werden die Stimmberechtigten am Donnerstagabend auch über eine separate Vorlage zum behindertengerechten Ausbau und Anpassung der Bushaltestelle Schmitte samt Einlenker in die Bahnhofstrasse sowie Hochwassersanierung des Auenbaches in jenem Abschnitt abstimmen. Kostenpunkt hierfür: 340 000 Franken. Direkt an der Stelle vor der Schmitte war ursprünglich auch der zusätzliche Kreisel vorgesehen. Damit hätte die neue Tiefgarage mit ihrer Ein- und Ausfahrtsrampe an der Ecke Bahnhofstrasse/Baltenswilerstrasse eigentlich erschlossen werden sollen. Nur habe sich dies aus Platzgründen als nicht realisierbar herausgestellt, steht in der Versammlungsbroschüre. Aus der Tiefgarage heraus darf man deshalb nur noch rechts in Richtung Löwenkreisel abbiegen.

Im Sommer vor drei Jahren hatte der Kanton zunächst Pläne veröffentlicht, nach denen der historische Sodbrunnen an der Ecke gegenüber der Migros dem neugestalteten Strassenverlauf hätte geopfert werden müsste. Einige politisch engagierte Privatpersonen hatte für den Erhalt des Sodbrunnens eingesetzt und über 500 Unterschriften gesammelt. Der Kanton sicherte ihnen sodann zu, der alte Brunnen bleibe auch nach der Sanierung und Umgestaltung der Baltenswilerstrasse erhalten. An dieser Absicht hat sich nichts geändert, wie die jetzt vorliegenden Baupläne zeigen.

Ein neuer «Fall Dielsdorf»?

Aus der Bassersdorfer Bevölkerung hört man im Vorfeld der Gemeindeversammlung bereits kritische Stimmen. Nicht nur der geplante zusätztliche Kreisel, auch die weiteren Lichtsignale an der Abzweigung der Zürichstrasse nach Dietlikon und Wallisellen sowie die Sanierung der Baltenswilerstrasse grundsätzlich werden infrage gestellt. Wegen des bevorstehenden Baus des Brüttenertunnels müsste in Bassersdorf die Baltenswilerstrasse verlegt werden. In der Folge könnte eine Umfahrungsroute den Durchgangsverkehr aus dem Dorfzentrum verbannen. Daher finden Kritiker wie Peter Halbeisen, man sollte noch abwarten mit einer grossangelegten Sanierung und dem Kreiselbau auf der besagten Strasse.

Es sei beinahe zu befürchten, dass es in Bassersdorf zu einem zweiten «Fall Dielsdorf» kommen könnte, meint Halbeisen, der als Anwohner direkt vom Kreiselbau betroffen wäre. «Niemand will einen Kreisel und am Schluss muss man auch noch den Abbau selber zahlen, obschon der Bauherr der Kanton ist.» In Dielsdorf hat es sich tatsächlich so zugetragen. Zunächst wurde die Gemeinde verpflichtet an Kreisel zu zahlen, die sie nicht wollte, um zwölf Jahre später zur Einsicht zu kommen, diese seien unter Kostenbeteiligung der Gemeinde wieder zurückzubauen. Das war vor einem Jahr. Nach einem öffentlichen Aufschrei ist es ruhig geworden um die Rückbauabsichten des Kantons. Momentan bestehen die beiden ungeliebten Dielsdorfer Kreisel noch.

In Bassersdorf hat die FDP als stärkste Partei im Gemeinderat überraschend beschlossen, die Kostenübernahme zur Erschliesslung des Zentrums zur Abzulehnung zu empfehlen. Trotz ebenfalls offener Fragen, will dieselbe Partei dem separaten Antrag zum Hochwasserschutz und dem Ausbau der Bushaltestelle Schmitte zustimmen. (Zürcher Unterländer)