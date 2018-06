Bassersdorfer wollen ihr Altersheim nicht aus den Händen geben

Das Verdikt ist klar ausgefallen, vor allem klar gegen die bisherigen Bestrebungen des Gemeinderats: Zwei von drei Bassersdorfern wollen keinen externen Betreiber für ihr Altersheim Breiti einsetzen. Mit 1567 zu 794 Stimmen sprachen sich die Stimmberechtigten gegen dieses Vorhaben aus.

Aber die Abstimmung über die Einzelinitiative von Adolf Kellenberger umfasste auch noch eine zweite Option, die ebenfalls keine Chance hatte. Mit fast 77 Prozent Nein-Stimmen fiel nämlich auch der Vorschlag durch, das Altersheim in eine neue Rechtsform zu überführen. Ob Aktiengesellschaft, Genossenschaft oder etwas anderes, stand dabei noch offen.

Initiant: «Es ist vollbracht»

Zweimal Nein lautet also die Antwort der Bassersdorfer an ihren Gemeinderat. «Es ist vollbracht», jubelte derweil Initiant Kellenberger. War er doch für ein zweifaches Nein eingetreten und hatte den eingeschlagenen Weg des Gemeinderats schon länger kritisiert. «Es ist auch eine ethische Frage, wie wir mit den Alten umgehen», meinte er wiederholt und brachte damit eine emotionale Komponente in die Abstimmungsdebatte ein.

Der Gemeinderat bemühte sich stets um sachliche Nüchternheit und sieht es freilich anders. Christoph Füllemann, parteiloser Gemeinderat von Bassersdorf, ist denn auch enttäuscht über das Resultat: «Der Gemeinderat respektiert das Resultat, ist aber nach wie vor der Meinung, dass eine Herauslösung aus den Gemeindestrukturen der richtige Weg gewesen wäre.» Mit dem Abstimmungsresultat wird das Altersheim Breiti nun bis auf weiteres in den Strukturen der Gemeindeverwaltung Bassersdorf belassen und weiterhin durch die Gemeinde selber geführt. Der Gemeinderat werde sich in nächster Zeit Gedanken machen, wie er das Breiti in die Zukunft führen wolle, heisst es in einer Medienmitteilung.

Bürgerliche sind geschlagen

SVP-Präsident Dieter Scheuermeier stellte gestern ernüchtert fest: «Leider eine weitere bürgerliche Niederlage.» Das «klare Misstrauensvotum» zeige sich auch darin, dass niemand so genau sagen könne, ob es nun im ­Altersheim eigentlich gut oder schlecht laufe, bemerkte er.

Auf der Siegerseite steht nebst dem Initianten auch die Bassersdorfer SP. Sie hatte ebenfalls stark für ein zweifaches Nein geworben. «Das Resultat zeigt einen gewissen Ablehnungsinstinkt gegenüber Privatisierungstendenzen», meint SP-Präsident Panagiotis Psomas. Der Gemeinderat habe einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht und nun die Quittung dafür erhalten. «Ich glaube nicht, dass die Leute anders entschieden hätten, wenn sie mehr Infos gehabt hätten.»

Doch genau davon ist FPD-Präsidentin Michela Bertschy überzeugt. «Viele haben wohl nicht verstanden, zu was sie jetzt Nein gesagt haben. Dabei wäre der Leistungsvertrag an der nächsten Gemeindeversammlung vorgelegt worden.» So habe man sich nun eine Möglichkeit verbaut. Denn: Nein sagen zu den Plänen des Gemeinderates hätte man ja am Ende immer noch ­können, meinte Bertschy. Doris Meier, die frisch wiedergewählte FDP-Gemeindepräsidentin, meinte: «Wir hatten gar nie die Chance, das Ganze den Leuten wirklich zu erklären.»

Diskussion nachholen

«Wenig erstaunt» über das doppelte Nein ist die lokale EVP. Aus ihrer Sicht sei das Resultat aber nicht primär als Nein zu notwendigen Flexibilisierungen zu werten. Vielmehr habe der Bassersdorfer Gemeinderat die Chance verpasst, bei einem «derart heiklen Unterfangen» alle Möglichkeiten frühzeitig offen auf den Tisch zu legen und alle Interessengruppen am Prozess zu beteiligen, findet EVP-Vertreter Bernhard Dettwiler. Das doppelte Nein eröffne nun die Möglichkeit, die notwendige Diskussion nachzuholen. Ähnlich tönt es von der IG Basi um Edi Hofmann: «Die Initiative vermochte das wenig sensible Vorgehen des Gemeinderats zu korrigieren, das die Bevölkerung kaum in die Überlegungen miteinbezogen hat.»

In mehreren Veranstaltungen des Ressorts Alter und 65+ habe die Bevölkerung zum Teil mit heftigen Misstönen reagiert. Daher erstaune das Resultat nicht. «Das doppelte Nein ist aber kein Hinweis zum Nichtstun», findet Hofmann. Initiant Kellenberger sieht das ebenso: «Nun sind Taten gefordert. So wie jetzt mit der Altersheimführung durch die Verwaltung kann es nicht weitergehen.» (Zürcher Unterländer)