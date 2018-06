Bau- und Zonenordnung scheitert

Nach einer kurzen, engagierten Debatte haben die 135 anwesenden Steinmaurer Stimmberechtigten (6,3 Prozent) am Dienstagabend die totalrevidierte Bau- und Zonenordnung (BZO) mit grossem Mehr an den Gemeinderat zurückgewiesen. Vorgängig waren zwei Anträge gestellt worden, welche die BZO in mehreren Punkten bemängelten.

Die wesentlichen Änderungen in der vorgelegten BZO betrafen die drei Kernzonen in Ober- und Niedersteinmaur sowie in Sünikon. Im Weiteren wollte der Gemeinderat die Wohnzonen neu definieren und schliesslich sollte die Bauzone im Gebiet Steinwis aufgehoben werden. Im Gegenzug wollte die Behörde im Tolacher eine Fläche von Landwirtschaftsland in Bauland umzonen (der ZU berichtete).

Beschwerde angedroht

Gleich zu Beginn stellten zwei Gruppierungen je einen Rückweisungsantrag. Den ersten begründete der Stimmberechtigte Robert Brunner, Kantonsrat Grüne. Wegen der Harmonisierung der Baubegriffe müsste die BZO Steinmaur bis 2025 noch einmal revidiert werden. «Es ist eine Vorlage zu unterbreiten, die für die nächsten 15 Jahre Rechtssicherheit gibt.»

Im weiteren enthalte der Planungsbericht zur BZO in Bezug auf die Einzonung des Tolachers «irreführende Aussagen», indem geschrieben stehe, der Antrag auf Einzonung sei Teil der Richtplanvorlage 2017 und werde im Verlauf dieses Jahres vom Kantonsrat festgesetzt. Beides stimme nicht, sagte Brunner und drohte deswegen mit einer Stimmrechtsbeschwerde, sollte die Versammlung die neue BZO gutheissen. Zudem enthalte die BZO für die Kernzone «unklare Begriffe», die Behördenwillkür begünstigen könnten, sagte Brunner.

«Nicht nur immer planen»

Gemeinderat Christian Müller, Kantonsrat FDP, ging auf die Kritikpunkte ein. Die Harmonisierung der Baubegriffe könne bis in sieben Jahren mit einer kostenlosen Teilrevision erfolgen. «15 Jahre Rechtssicherheit sind so oder so nicht gegeben», sagte Müller. Man könne nicht immer nur planen, man müsse auch einmal etwas umsetzen. Bezüglich der «irreführenden Aussagen» verwies Müller auf das Verwirrspiel der übergeordneten Stellen. «Erst hiess es, die Umzonung muss nicht im kantonalen Richtplan eingetragen werden, aber dann doch wieder».

Müller räumte ein, dass die Begriffe für die Kernzone einen gewissen Spielraum zulassen würden. «Aber sie sind bekannt und wurden von den übergeordneten Stellen nicht beanstandet». Er bat die Versammlung, die BZO Artikel für Artikel durchzuarbeiten und Änderungsanträge zu stellen, statt die gesamte Vorlage einfach zurückzuweisen.

Ein Disput zwischen Brunner und Müller entstand auch bezüglich der Qualität des Landwirtschaftslands der beiden Abtauschflächen. Brunner behauptete, das Land in der Steinwis sei von wesentlich minderer Qualität als der Tolacher. Tony Furger, Planer der Gemeinde, konterte, ein Expertenbericht sei zum genau gegenteiligen Schluss gekommen.

Die Höhe der Fassade

Im zweiten Rückweisungsantrag bemängelte eine Einwohnergruppe aus dem Quartier Chrebsbach nördlich des Primarschulhauses, dass in der neuen BZO vorgesehen sei, eine grössere Fassadenhöhe zu erlauben. «Die Gebäude werden viel massiver in Erscheinung treten. Wir wollen aber keine Klötze im Quartier», sagte der Stimmberechtigte Dieter Schmid. Und das könne die vorgesehene, leicht geringere Firsthöhe nicht verhindern.

Nach einigen Voten und dem Rededuell zwischen Kantonsrat Brunner und Kantonsrat Müller stellte der Stimmberechtigte Reto Vils einen Ordnungsantrag auf sofortige Abstimmung über die Rückweisungsanträge, «bevor die Diskussion zu einer technokratischen Kantonsratsdebatte ausartet». Der Rückweisungsantrag von Robert Brunner, Karl Flöscher und Thomas Gross wurde in der Folge mit grossem Mehr angenommen.

«Es ist ein Frust»

Der Gemeinderat wird die BZO überarbeiten müssen. «Es ist ein Frust», sagte Christian Müller gegenüber dieser Zeitung. Nach drei Jahren Arbeit und Ausgaben von rund 100 000 Franken hätte die BZO eine Chance verdient. Die Überarbeitung werde sich schwierig gestalten, denn «ich weiss jetzt nicht, wo die Probleme genau liegen», sagte Müller.

Über den Zeitplan für eine überarbeitete BZO konnte er keine Angaben machen. «Meiner persönlichen Meinung nach stehen jetzt andere arbeitsintensive Projekte im Vordergrund. Einerseits der Bau der Turnhalle mit der Schule zusammen, andrerseits die Einheitsgemeinde.»

«Nicht sehr überrascht»

Gemeindepräsident Andreas Schellenberg bedauert die Rückweisung: «Es ist schade, denn die Vorlage war gut ausgearbeitet.» Aber ihn habe die Ablehnung «nicht sehr überrascht.» Er habe schon länger geahnt, dass es so herauskommen könnte. Man habe es hier mit Partikularinteressen zu tun gehabt. Die Opponenten hätten sich organisiert und Leute für die Versammlung mobilisiert. Das habe der für eine Sommer-Gemeindeversammlung unüblich grosse Aufmarsch von Stimmberechtigten gezeigt.

Im Oktober wird der Gemeinderat in einer Klausur über das weitere Vorgehen befinden. Der früheste Zeitpunkt für die Wiederaufnahme der BZO-Arbeit sei sicher nicht vor dem nächsten Winter oder Frühjahr. Aber er wolle dem Entscheid des Gemeinderats keineswegs vorgreifen, sagte der Gemeindepräsident auf Anfrage.

Alles Andere genehmigt

Alle anderen Geschäfte hiessen die Anwesenden mit grossem Mehr gut. So auch die Jahresrechnungen der Politischen und der Schulgemeinde. Auch wurde die neue Besoldungsverordnung angenommen. Auf die Neubewertung des Verwaltungsvermögens (Restatement) wurde – wie beantragt – verzichtet.

Reto Weisstanner und Liliane Roth wurden nach 15 Jahren respektive vier Jahren in der Exekutive vom Gemeindepräsidenten verabschiedet. (Zürcher Unterländer)