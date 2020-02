Bauboom verschärft den Preiskampf bei den Büromieten

Zwischen dem Zürcher Stadtzentrum und dem Flughafen liegt das dynamischste Wirtschaftsgebiet der Schweiz. Dort stehen aber auch auffällig viele Büros leer. Das zeigt: die Zeiten für Büroimmobilien sind sehr schwierig geworden. Das sieht man auch bei der Zürcher Kantonalbank schon eine ganze Weile so.

Bereits vor drei Jahren hatte die ZKB in einer eigenen Fachpublikation vor einer «explosiven Situation» auf dem Büromarkt gewarnt. Ursina Kubli, Leiterin Immobilien Research der ZKB, stellt nüchtern fest: «Es ist momentan einfach zu viel Geld in diesem Markt.»

Momentan herrschen schwierige Zeiten für Besitzer von Bürobauen – und das wird noch eine Weile so bleiben. So zeigen Erhebungen der ZKB, dass derzeit rund 650'000 Quadratmeter freie Büros zu vermieten sind im Kanton Zürich. Das entspricht einer Fläche von mehr als 90 Fussballplätzen. Das Unterland spielt auf diesem hart umkämpften Markt eine grosse Rolle. Über 150000 Quadratmeter (rund 21 Fussballfelder) an Büroflächen gibt es allein da im Angebot. «Jedes vierte leere Büro im Kanton befindet sich im Bezirk Bülach», sagt Kubli. In dieser Region gibt es generell viele Büros, da sich gerade im Glattal und besonders in unmittelbarer Flughafennähe eine sehr dynamische Wirtschaftsregion entwickelt hat.

Doch der Markt für Büroflächen ist aus der Balance geraten. «Das Problem ist nicht ganz neu», sagt Kubli und schiebt nach, «es fliesst wahnsinnig viel Geld in den Immobilienbereich und alle suchen nach Nischen, aber der Büroflächenmarkt ist überreizt.»

Mehr Büros als Wohnungen im Angebot

Auf dem Immobilienportal Homegate wurden zu Beginn dieses Monats in etlichen Gemeinden der Umgebung mehr Angebote für Gewerberäume und Büros angezeigt, als Wohnungen im Angebot waren – so etwa in Rümlang, Dietlikon, Wallisellen. Am krassesten war das in Opfikon zu beobachten. Dort lag das Verhältnis fast bei zwei zu eins. Dagegen gabs in Kloten zum selben Zeitpunkt fast gleich viele Wohnungsangebote wie Büro- und Gewerberaumanzeigen.

Auch auf der Website des Wirtschaftsnetzwerks «Flughafenregion Zürich» gibt es eine spezielle Immobilienbörse für Unternehmer, die Flächen für neue Niederlassungen suchen. Und auch da zeigt sich, dass in Opfikon die grössten Leerstände aller zwölf Mitgliedergemeinden aufweist und ein absoluter Hotspot auf dem Büromarkt darstellt.

Und das Überangebot wird voraussichtlich noch verschärft. «Im Bezirk Bülach kommt noch sehr viel auf den Markt», sagt ZKB-Immobilienspezialistin Kubli. Aber wo ist die kritische Grenze, wo der Markt bei Leerständen im Bürobereich definitiv aus den Fugen gerät? Das sei eben nicht so klar definierbar, erklärt sie.

Auch The Circle ist nicht voll ausgelastet

Das prominenteste Neubauprojekt in der Region ist The Circle. Im September wird der riesige Geschäftskomplex direkt am Flughafenkopf eröffnet werden. Doch erst kürzlich liess Kommerzchef Stefan Gross verlauten, dass selbst das hochgelobte Prestigeprojekt mit Leerständen zu kämpfen haben wird. Man erinnert sich, dass der Entscheid zu bauen, erst durch den Umzugsentscheid des Flughafens selber zustande kam, der seinen Hauptsitz künftig ebenfalls in den Circle verlegen wird. Per Anfang 2020 konnten, gemäss Gross, insgesamt 70 Prozent der Flächen vermietet werden. Und der Kommerzchef räumte ein, dass er auch nach der Eröffnung vorläufig nicht mit einer vollen Auslastung aller Nutzflächen rechne.

Die ZKB hat alle Standorte im Kanton auf ihre Erreichbarkeit per ÖV geprüft. Je blauer die Färbung, desto besser ist der Standort. Es zeigt sich: Zürich Nord gilt mitunter als top erschlossen, was den Büroboom auf der Achse Zürich HB-Flughafen erklärt.

Für The Circle sieht ZKB-Managerin Kubli aber dennoch eine positive Tendenz bei der Vermarktung. Sie erklärt, wieso sich die Flughafen AG sowie Swisslife als Grossinvestoren (total 1,2 Milliarden Franken) in diesem Fall wohl keine allzu grossen Sorgen machen müssen. «Der Flughafen ist ein fast ebenso guter Geschäftsstandort wie der Zürcher HB.» Die ZKB hat nämlich die ÖV-Erreichbarkeitspotenziale im Raum Zürich akribisch verglichen, was Zürich Nord, dem Glattal und dem Flughafen sehr gute Werte bescheinigen. «Der Flughafen ist klar ein wirtschaftlicher Treiber dieser baulichen Entwicklung und er ist gut erschlossen. Dort macht es durchaus Sinn, Büros zu bauen und Arbeitsplätze anzusiedeln», findet Kubli.

Zudem seien nebst der ÖV-Anbindung jetzt neue, moderne und flexible Büroformen gefragt. «Alte Bürohäuser werden immer mehr unter Druck kommen», sagt Kubli. Gerade im Glattal gibt es auch davon einige. Die ZKB-Spezialistin hat nebst den leer stehenden Büroflächen auch das Alter der Liegenschaften ausgewertet, die auf den Onlineplattformen in den letzten zehn Jahren angeboten wurden und aktuell auch werden. Da zeigt sich, dass der Anteil von Neubauten (unter 10-jährig) demnach über die Jahre hinweg recht konstant blieb. Dagegen vergrösserte sich die Zahl der leeren Büros mittleren Alters (10- bis 30-jährig) sowie in Altbauten (über 30-jährig).

Besser nah am ÖV statt am Autobahnanschluss

In den Achtzigern und Neunzigern hatte man beim Bau grosser Bürokomplexe vor allem auf eine gute Erschliessung per Auto geachtet, was jetzt nicht mehr angezeigt sei, stellen ZKB-Leute in Analysen fest. Denn es passt heute weder zum Zeitgeist, noch macht es in der staugeplagten Agglomeration einen Sinn.

Hier gibt es freie Büroflächen, so gross wie drei Fussballfelder, in einem einzigen Gebäude: Das Ambassador House in Glattbrugg. Der Bau aus den 80er-Jahren ist zwar für viel Geld umfassend modernisiert worden und liegt dank Glattalbahn auch gut erschlossen, kämpft aber seit Jahren mit grossen Leerständen.

Am Rand des Glattparks steht mit dem Ambassador House ein solches Megabürohaus, das in den 1980er-Jahren gebaut und mit einer Tiefgarage für über 1100 Autos ausgestattet wurde. Trotz umfassender Auffrischung für rund 140 Millionen Franken steht das Haus heute, drei Jahre nach dem Umbau, zur Hälfte leer. Und dies, obwohl sich die Erreichbarkeit dank der Glattalbahn noch verbessert hat. Trotzdem bleiben Büroflächen von rund 23'000 Quadratmeter bislang verwaist. Das entspricht der Grösse von mehr als drei Fussballfeldern.

Das Beispiel zeigt wie hart umkämpft der Büromarkt derzeit ist. Die gute Konjunktur hat jüngst für etwas Entspannung gesorgt, «das Problem wird aber noch eine ganze Weile bleiben», so Kubli. Was sonst gelegentlich als Lösung gilt – Umnutzung der Büros in Wohnfläche – sieht die ZKB-Kaderfrau in der Flughafenregion aus Lärmgründen nicht als realistisch an, obwohl man dies überdenken sollte. «Es sind ja nicht alle Leute gleich lärmsensibel», sagt sie. Und im Gegensatz zu Büros, ist die Nachfrage nach Wohnungen ungebrochen – vor allem in der Flughafenregion.