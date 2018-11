Bauprojekt hat beim Volk keine Chance

Aus dem Vorhaben, im Gebiet Wüeri einen Neubau für die Not-/Asylwohnungen inklusive Werkhof und Büroräumen für das Betreibungsamt zu erstellen, wird erst einmal nichts. Wie sich am Abstimmungssonntag gezeigt hat, steht die Mehrheit der Buchser nämlich nicht hinter diesem Projekt. Nur 529 Personen legten ein Ja für den Bruttokredit von 7,3 Millionen Franken in die Urne. Im Gegensatz dazu sagten 1103 Personen Nein. 23 Stimmzettel wurden leer abgegeben.

Container für Notwohnungen als möglicher Plan B

Vizepräsident und Bauvorstand Ruedi Meier nahm den ablehnenden Entscheid relativ gelassen entgegen. «Das Stimmvolk hat so entschieden. Wir müssen das nun so annehmen und eine neue Lösung suchen», sagte er. Der Neubau des Werkhofes pressiere ja nicht, und auch für das Betreibungsamt könne man sicher irgendwo zusätzliche Büroräumlichkeiten mieten.

Dringend sei der Bedarf einzig bei den Notwohnungen. Da müsse man nach dieser Abstimmung einen Plan B finden. «Es wird voraussichlich darauf hinauslaufen, dass wir auf Container ausweichen müssen.»

«Flugblatt hat zum Nein beigetragen»

Nicht nur die Buchser Bevölkerung stellte sich gegen das Bauprojekt, einige Wochen vor der Abstimmung kursierte in der Gemeinde auch ein Flugblatt, auf dem die SVP Buchs, die FDP Buchs und das Überparteiliche Wahlforum für ein Nein warben. Dass sich sämliche Ortsparteien plus die Gruppierung gemeinsam gegen ein Vorhaben stellen, hat es in der Gemeinde zumindest in den letzten Jahren nie gegeben. Das Projekt sei ein nicht zu Ende gedachter Schnellschuss und die Möglichkeit eines gemeinsamen Werkhofs mit Dällikon sei nicht in Betracht gezogen worden, monierten die Verfasser des Flugblatts.

Obwohl sich der Gemeinderat vehement gegen diese Kritikpunkte wehrte, dürfte der eine oder andere Buchser dennoch davon beeinflusst worden sein. So jedenfalls sieht es Ruedi Meier. «Das Flugblatt hat sicher dazu beigetragen, dass sich viele Buchser für ein Nein entschieden haben.» Vor allem auf das Argument eines möglichen gemeinsamen Werkhofs mit der Nachbargemeinde Dällikon seien wohl viele aufgesprungen, mutmasste er.

Einmal deutlich Nein und einmal deutlich Ja

Fast genau so deutlich wie die Buchser den Baukredit für den Neubau im Gebiet Wüeri verwarfen, hiessen sie im gleichen Zug einen anderen Baukredit gut (siehe Kasten unten). «Dieser Entscheid freut uns natürlich sehr. Das gibt eine gute Sache», sagte Ruedi Meier dazu.

Dass die Stimmbeteiligung mit 44,2 Prozent im Vergleich zu anderen Abstimmung hoch war, lag laut dem Bauvorstand aber nicht in erster Linie an den beiden kommunalen Vorlagen, sondern an den eidgenössischen, namentlich an der Selbstbestimmungsinitiative.

(Zürcher Unterländer)