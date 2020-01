Beflügelt ins neue Jahr mit Eliane Müller

Gemeindepräsident José Torche widmete sich in den vergangenen Monaten der körperlichen Ertüchtigung und berichtete den Bürgerinnen und Bürgern von seinen Erfahrungen. Begriffe wie Bootcamp und Fitnessprogramm fielen. «Muskeln, die ich zuvor noch nie wahrgenommen hatte, taten plötzlich weh. Aber die Überwindung und der Durchhaltewille haben sich gelohnt», liess er das Publikum wissen. Elegant machte er den Übergang und ermunterte alle Däniker, einerlei welchen Alters und Fitnesszustands, mit Sport und Bewegung mehr Qualität in ihr Leben zu bringen. Dafür eigne sich die Sportwoche «Furttal-bewegt» im Mai hervorragend.

Danach begrüsste Marlies Schüpbach, Gemeinderätin und Präsidentin der Kulturkommission, die Sängerin Eliane Müller. Bei der zweiten Staffel der SRF-Castingshow «Die grössten Schweizer Talente» hatte die 29-Jährige vor rund acht Jahren den Sieg errungen. Seither hat die Luzernerin eine solide Karriere hingelegt und ihr Hobby zum Beruf gemacht. «Nicht gewünscht, nicht gesucht und dennoch dankbar dafür», wie sie sagte.

Geschichten zu den Liedern

Am Konzert in Dänikon präsentierte sie dem Publikum ein Best-of Eliane. Sie sang Stücke aus all ihren fünf Alben, die sie bislang herausgegeben hat. Die sympathische Sängerin erzählte zu jedem Lied die Entstehungsgeschichte, welche Gedanken sie sich dazu gemacht hatte und wie sie die Songs geschrieben hatte. Etliche Songs entstanden auf ihren Reisen in Lappland.

Man spürte, dass die Künstlerin ihre Gedanken und ihre Erlebnisse verarbeitet. Die Themen drehten sich um Beziehungen. Einziger Wermutstropfen war, dass vor lauter Flügel kaum etwas von der zierlichen Sängerin zu sehen war. Dennoch, Müller überzeugte mit ihrer klaren Stimme und den Balladen, die sie zu ihrem Klavierspiel sang.

Insgesamt war es ein unaufgeregtes Konzert, mit Liedern, die zum Nachdenken anregen und bei denen Müllers Stimme voll zum Tragen kam. Müller trat, im Gegensatz zur kommenden Schweizer Tournee, ohne ihre Band auf.

und ein zufriedenes Publikum sind unser Lohn. Daran sehen wir, dass unser Einsatz geschätzt wird.»Marlies Schüpbach, Gemeinderätin und Präsidentin der Kulturkommission

In Dänikon war die Bühne im Vergleich zum Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL), wo das erste Konzert ihrer Tour stattfinden wird, eher klein. Der Saal war bis auf den letzten Sitzplatz belegt, was dann doch einen Hauch von KKL aufkommen liess. «So viele Besucher kamen noch selten an einen unserer Anlässe. Das freut uns natürlich sehr», sagte Schüpbach und hielt fest: «Ein voller Saal und ein zufriedenes Publikum sind unser Lohn. Daran sehen wir, dass unser Einsatz geschätzt wird und die Menschen sich freuen, Kultur im eigenen Dorf zu erleben.»

Zum Schluss und als einer der Höhepunkte wurden die legendären belegten Brötchen zum Apéro serviert. Ein halbes Dutzend Mitglieder der Kulturkommission arbeitete für den beliebten Snack. «Dies gehört einfach zu einem gelungenen Neujahrsapéro», weiss Schüpbach. «Als wir einmal etwas anderes vorbereitet hatten, kam dies gar nicht gut an.» Mit angeregten Gesprächen liessen die Besucher den Sonntag ausklingen und begrüssten das neue Jahr.

Das diesjährige Programm bietet wieder etwas für jeden Geschmack. Ende Januar etwa gibt es ein Best-of der Kolumnisten Schneider vs Schreiber, zum Valentinstag liest Regi Sager «Liebesgeschichten aus Zürich» vor, Claudio Zuccolini tritt auf und im September gibt es «Dänikon live» mit kulturellen und kulinarischen Beiträgen.