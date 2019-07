Begegnungszentrum stösst auf Widerstand in der Bevölkerung

Das Asylzentrum, die ehemalige Milchhütte und dessen Nachbarhaus stehen in Oberweningen an der Gemeindegrenze zu Schöfflisdorf. Die drei renovationsbedürftigen Gebäude, die heute im Besitz der Gemeinde sind, sollen nun aber weichen, an ihrer Stelle soll ein Wohn- und Begegnungszentrum entstehen. Auf über 3500 Quadratmetern plant der Gemeinderat von Oberweningen Wohnungen, einen Treffpunkt, Gewerbe und Ladenflächen, eventuell sogar ein Café, und hat nun einen Wettbewerb zur Namensfindung lanciert.

Im September soll dann die Gemeindeversammlung einen Projektierungskredit genehmigen. In Oberweningen finden die Pläne des Gemeinderats aber nicht überall Anklang. Eine Interessengemeinschaft zur nachhaltigen Nutzung der Baulandreserven stösst sich am Ablaufprozess und sucht Unterstützung in der Bevölkerung.

Kein Bedürfnis für Zentrum

Zu kurzfristig hätten die Stimmberechtigten über das Projekt entscheiden müssen, meinen die Mitglieder der IG. Sie riefen eine Petition ins Leben und fordern deshalb, dass nach der Gemeindeversammlung am 12. September eine Bedenkzeit von mindestens vier Wochen bis zur Abstimmung über den Planungskredit eingeräumt wird. Ob die Petition überhaupt eingereicht wird, steht jedoch noch nicht fest. Die Initianten erwarten mittlerweile, dass das Projekt von der Bevölkerung sowieso nicht angenommen wird. Das Bedürfnis nach einem Begegnungszentrum sei in Oberweningen nicht vorhanden.

Dass die Liegenschaften an der Wehntalerstrasse neu genutzt werden sollen, weiss man jedoch seit geraumer Zeit. 2013 bewilligte die Gemeindeversammlung den Kauf mit der Absicht, diese mit dem anliegenden Grundstück an der Chlupfwisstrasse, wo heute das Asylzentrum steht, zu vereinen. Irgendwann, gab der Gemeinderat damals bekannt, sollten die Häuser abgerissen werden und das neue Grundstück dann dem öffentlichen Zweck dienen. Wie genau, liess man noch offen.

Neue Projekte plante man in dieser Zeit nicht, da eine eventuelle Fusion der Wehntaler Gemeinden im Raum stand. Das Asylzentrum war inzwischen in einem desolaten Zustand, wegen jährlicher Investitionen erwog man öfter einen Neubau. Nachdem die Fusion mit den Nachbargemeinden 2017 an der Urne scheiterte, wurde das Dossier aber wieder geöffnet.

Der Gemeinderat gab 2018 eine Machbarkeitsstudie bei der Zürcher Kantonalbank in Auftrag. Diese kam zum Schluss, dass ein Projekt an der Wehntalerstrasse nicht nur sinnvoll, sondern rentabel wäre. Bereits beim Kauf der Grundstücke hätten sich mehrere Personen aus der Bevölkerung beim Gemeinderat gemeldet und sich positiv über ein Begegnungszentrum geäussert.

Sinnvoll und rentabel

Den Vorwurf, dass der Gemeinderat das Projekt nun zu schnell aufgegleist habe, kann Gemeindepräsident Richard Ilg (parteilos) deshalb nicht nachvollziehen: «Wir halten uns immer und gerne an die Auflagen und informieren die Bevölkerung rechtzeitig über alle Geschäfte des Gemeinderates», meint er. «Auch dieses Mal werden die Unterlagen einen Monat vor der Gemeindeversammlung einsehbar sein.»

Am 12. September werden die Oberweninger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger entscheiden, ob das Projekt an der Wehntalerstrasse in die nächste Etappe geht oder wieder auf Eis gelegt wird. «Wir akzeptieren den Ausgang der Abstimmung selbstverständlich», sagt Ilg. «Wir haben uns während der letzten etwa 10 Monate viel Mühe gemacht, um dem Stimmbürger ein ausgewogenes und gutes Projekt vorlegen zu können, und sind überzeugt, dass ein Begegnungszentrum für Oberweningen eine Bereicherung wäre und ein Investment in die Zukunft für unsere Bevölkerung.» (Zürcher Unterländer)