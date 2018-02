Begeisterter Empfang für Olympia-Athleten am Flughafen

Am Sonntagabend kehrten zu später Stunde die Dreifach-Olympia-medaillen-Gewinnerin Wendy Holdener (Gold, Silber und Bronze, Ski alpin), Olympiasiegerin Denise Feierabend (Ski alpin) und Olympiasieger Dario Colo­gna (Langlauf) von den Olympischen Spielen in Pyeongchang in die Schweiz zurück.

Am Montag landen in Kloten die letzten Schweizer Athletinnen und Athleten, die erfolgreich an den Winterspielen teilgenommen haben. Darunter die Medaillengewinner Luca Aerni (Ski alpin), Nevin Galmarini (Snowboard), Daniel Yule (Ski alpin) und Ramon Zenhäu­sern (Ski alpin) sowie die Curling-Männer. Allen Sportlerinnen und Sportlern wurden und werden wohl noch am Flughafen triumphale Empfänge von ihren Fans bereitet. (red)