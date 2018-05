Begeisterung fürs Lebenretten

Die Primarschule Opfikon wird diese Woche von vielen Berufsgruppen unsicher gemacht: Flachmalende, Feuerwehr, Pilotinnen und Piloten, Angehörige von Rettungsorganisationen – an der Primarschule fand eine Projektwoche statt, an der die unterschiedlichsten Berufe vorgestellt wurden. Es verwundert nicht, dass die Rettungssanitäter besonders beliebt waren, denn welches Kind möchte nicht erfahren, wie es in einem Rettungswagen aussieht, was man als Sanitäter alles für Aufgaben hat und wie man Menschenleben retten kann.

Dies alles konnten die Kinder in dieser Woche lernen und auch ganz praktisch erfahren. Die Lehrerinnen Bikem Yüce und Aléxia Jaggi organisierten mit Daniel Schoch, dem Hauswart der Schule, die Woche. «Mich interessiert der Beruf Rettungssanitäter», verrät Yüce: «Daniel Schoch ist First Responder, eine Person, die bei medizinischen Notfällen als Ersthelfer vor Ort ist. Er half bei der Vermittlung.»

Das Spital Bülach erklärte sich gerne bereit, Einblick in die Tätigkeit eines Sanitäters zu geben. Am Dienstag durften die Kinder sogar nach Bülach, um den Alltag auf der Station zu erleben, gestern Mittwoch lernten sie, wie man im Notfall reagiert.

Theorie und Praxis

Amanda Voser und Christian Ramseier sind beide ausgebildete Rettungssanitäter. Amanda Voser bildet auch selbst Sanitäter aus. Diese sind aber normalerweise älter als die Viert- bis Sechstklässler, welche sie am Mittwoch vor sich hat. Trotzdem ist sie überrascht, wie begeisterungs- und aufnahmefähig die Kinder sind. Die beiden haben sich aber auch sehr gut vorbereitet und versuchen den Spagat zwischen Theorie und Praxis. Zuerst wird erklärt, dass es unterschiedliche Arten von Wunden gibt. Dann können die Schüler praktisch üben, einen Verband anzulegen.

Klar ist der zweite Teil etwas beliebter als der erste. Voser hat für diese Woche zwei wichtige Ziele: Sie will zum einen den Beruf attraktiv machen als Option für die Schüler, aber auch eine Vorbereitung bieten für den echten Notfall. Sie findet: «Man könnte in der Schule viel früher anfangen mit diesen Themen, die später erst in Nothelferkursen vermittelt werden.» Die Kinder auf jeden Fall machen mit mehr Begeisterung mit als so mancher Erwachsene an einem Nothelferkurs.

Melissa Krasniqi, Schülerin an der Schule Opfikon, gefällt die Woche sehr gut. Besonders als die Schüler Herrn Hassan Meier – so entschieden sie den Dummy zu nennen, an welchem sie eine Herz-Rhythmus-Massage vorzeigten – retteten, war das ein Highlight der Woche für sie.

Sie möchte trotzdem nicht Rettungssanitäter werden. «Meine Noten sind nicht so gut», meint sie. Als Amanda Voser am Ende des Tages fragt, wer sich jetzt vorstellen könnte, Rettungssanitäter zu werden, da schnellen aber einige Hände ganz weit nach oben. Es sieht so aus, als hätten sich die Bemühungen von Voser ausgezahlt. Vielleicht wird der eine oder die andere Opfiker Schüler schon bald Leben retten.

(Zürcher Unterländer)