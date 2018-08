Bei Groba geht der Ofen aus

Die Groba AG mit Hauptsitz in Brüttisellen kündigt mehr als der Hälfte ihrer 115 Mitarbeitern. In Brüttisellen werden 40 Angestellte ihren Job verlieren, am zweiten Standort in Bern weitere 20. Hinzu kommen 15 Angestellte von externen Logistikfirmen, die im Rahmen der Massnahme ebenfalls entlassen werden müssen. Insgesamt ­verlieren damit 75 Mitarbeiter bis voraussichtlich Ende Jahr schweizweit ihre Stelle.

Als Grund für die drastische Massnahme nennt die Gross­bäckerei veränderte Markt­bedingungen. Groba bäckt Brote im industriellen Stil und liefert sie an den Detailhandel. Weil nun aber einer ihrer Hauptkunden abgesprungen ist, rechnet die Firma mit 75 Prozent weniger Umsatz. Bei diesem Kunden dürfte es sich um Denner handeln, wie Mitarbeiter gegenüber der Pendlerzeitung «20 Minuten» gesagt haben sollen – eine Vermutung, die man bei Groba zwar nicht bestätigt, aber auch nicht dementieren kann.

Denner will selbst backen

Denner wolle in Zukunft noch mehr Teiglinge, sprich vorproduziertes Brot, direkt in der Filiale aufbacken, schreibt «20 Minuten». Der Lebensmittelhändler folgt damit einem Trend, auf den Migros und Coop bereits seit Jahren aufgestiegen sind: Frisches Brot soll auch in den Supermärkten jederzeit und warm verfügbar sein.

Weil die Groba AG ihr Hauptgeschäft aber nicht mit Teiglingen, sondern mit frischem Brot macht, hat ihr Kunde den Liefervertrag nicht verlängert und sucht sich jetzt einen neuen Lieferanten. Hat die Firma den Trend zum Aufbackbrot verschlafen? Und warum hat sie sich von einem Kunden abhängig ­machen lassen? Daniel Wehrli, Geschäftsführer der Groba AG, hat damit gerechnet, dass sein Hauptkunde irgendwann abspringen würde. Aber etwas an der Geschäftsbeziehung zu ändern, kam für ihn nicht infrage: «Wir haben innert 40 Jahren eine gute Zusammenarbeit etabliert.»

Eine Einbahnstrasse

Auch habe er nicht voll auf die Produktion von Teiglingen setzen wollen, sagt Wehrli. Denn das ­wäre mit grossen Investitionen verbunden gewesen: «Diese Art der Produktion ist ein aufwendiges Business – und darauf sind wir nicht spezialisiert.» Ausserdem sei es sehr schwierig, auf dem Markt mit Konkurrenten wie ­Jowa und Coop mitzuhalten, die viel billiger produzieren können.

Um eine Neupositionierung kommt Wehrli trotzdem nicht herum. Weil er wegen der fehlenden Arbeitskräfte nicht mehr in Massen produzieren kann, besinnt er sich auf die Wurzeln seines Handwerks – statt Massenware will er vermehrt Brot mit höherem Handarbeitsanteil herstellen.

Sein eigentlicher Rettungsanker ist aber ein anderer: Groba ist nämlich nicht sein einziges Standbein. Zusammen mit seinem ­Bruder Michael Wehrli ist er am Schwesterunternehmen, der Bäckerei Buchmann, beteiligt. Und diese hätte unabhängig von der aktuellen Situation sowieso mit all ihren Mitarbeitern nach Brüttisellen umziehen sollen. Für den Standort Brüttisellen heisst das: Es verlieren zwar 40 Mitarbeiter ihre Stelle, gleichzeitig kommen aber 30 neue hinzu. Wehrli glaubt, dass die Zukunft des Standorts Brüttisellen mit dem Zuzug gesichert ist: «Wir haben Produktion und Absatzmarkt in unseren eigenen Händen.» Denn jetzt können die Wehrlis ihre Waren innerhalb des eigenen Unternehmenskomplexes nutzen.

Den 40 Gekündigten von ­Groba nützt das wenig. «Das Team wird als Ganzes übernommen», sagt Wehrli. Höchstens falls einer der Neuen abspringen sollte, könnte er bei Buchmann einen neuen Platz finden. Einen Sozialplan gibt es für sie derweil auch nicht. Gemäss Wehrli ist die Groba AG dazu nicht verpflichtet, da sie dafür zu wenige Mitarbeiter hat. Was die Firma für ihre Angestellten macht: «Wir werden ein Jobcenter einrichten und versuchen, wenn möglich unsere Mitarbeiter über unser professionelles Netzwerk direkt zu vermitteln.» Die Entlassungen sollen bis Ende 2018 grösstenteils vollzogen sein.

Bei der Gewerkschaft Unia kann man die Argumentation von Wehrli nicht verstehen. «Auch für ein KMU ist eine Entlassung in dieser Grössenordnung aus­ser­gewöhnlich. Entweder hat sich das Management fahrlässig in eine Abhängigkeit begeben oder die Lage nicht richtig ana­lysiert», sagt Philipp Zimmermann, Mediensprecher der Gewerkschaft Unia.

«Einige Stellen erhalten»

Philipp Zimmermann fordert die Gesellschaft deshalb auf, sich ihrer sozialen Verantwortung zu stellen und dafür zu sorgen, dass zumindest ein Teil der gestrichenen Stellen erhalten bleibt. Allein mit der Einrichtung eines Jobcenters sei die Pflicht der Geschäftsleitung nicht getan. Die Mitarbeiter müssten sich einbringen und eine Arbeitnehmervertretung beiziehen können. «Es braucht ein seriöses Konsultationsverfahren.»

(Zürcher Unterländer)