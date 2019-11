Bei Skyguide kehrt keine Ruhe ein

Ein langwieriges Verfahren endet mit einem Freispruch für den Fluglotsen

15. März 2011

Um 11.40 Uhr erteilt ein Fluglotse von Skyguide zwei Maschinen der Swiss gleichzeitig die Startfreigabe. Ein Airbus A320 mit 127 Passagieren an Bord beginnt seinen Start auf Piste 16, die andere Maschine desselben Typs gibt mit 120 Passagieren an Bord auf Piste 28 Schub. Die beiden Bahnen kreuzen sich. Weil die Besatzung des Flugzeugs auf Piste 28 die zweite startende Maschine bemerkt, bricht sie den Start sofort ab und verhindert dadurch Schlimmeres.



16. Dezember 2014

Der Prozess am Bezirksgericht Bülach beginnt. Die Staatsanwaltschaft hat den Fluglotsen inzwischen wegen fahrlässiger Störung des öffentlichen Verkehrs angeklagt. Die Anklage ist auf den Bericht eines externen Gutachters abgestützt. Die Verteidigung hält allerdings nicht viel von ihm. Gleich zu Beginn stellt sie den Antrag, das Gutachten nicht zuzulassen und die Anklage fallen zu lassen. Der Prozess wird unterbrochen.



7. Dezember 2016

Das Bezirksgericht Bülach spricht den Fluglotsen frei und folgt damit den Anträgen der Verteidigung. Der Richter begründete den Freispruch damit, dass keine konkrete Gefahr für die Passagiere der beiden Flugzeuge bestanden hat.



12. Dezember 2018

Seit dem Vorfall sind bereits über sieben Jahre vergangen. Und seither ist der Fluglotse auch für die Arbeit bei Skyguide gesperrt. Da die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des Bezirksgerichts Bülach Berufung eingelegt hat, wird der Fall am Obergericht verhandelt. Dieses spricht den Fluglotsen zwei Jahre nach dem erstinstanzlichen Urteil schuldig. Der Richter kommt zum Schluss: «Das Risiko einer Kollision der beiden Flugzeuge war gross.» Nur durch Zufall und besonnenem Handeln von Drittpersonen sei Schlimmeres verhindert worden.



29. Oktober 2019

Das Bundesgericht heisst die Beschwerde des Fluglotsen gut und spricht ihn vom Vorwurf der fahrlässigen Störung des öffentlichen Verkehrs frei. Der Kanton Zürich bezahlt dem Skyguide-Mitarbeiter für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von 3000 Franken.