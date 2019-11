Beim Bier über Bücher geplaudert

Die Verlegerin Katrin Sutter vom Aris Verlag organisierte zusammen mit der Verlegerin Conny Vischer vom Vicon-Verlag den Anlass «Buch und Bier». «Diesen habe ich mehrfach am Literaturfestival Zürich mit Partnerverlagen und lokalen Brauereien präsentiert», erzählte Sutter. «Mir hat nicht nur die Wortkombination gefallen, ich wollte den Leuten auch einmal etwas anderes bieten.» Dank des Erfolges entschloss sie sich, die Veranstaltungsreihe auch ins Zürcher Unterland zu bringen. Und so degustierten die Gäste in der Bülacher «Lokalbar» Craftbiere und hörten Ausschnitte aus «Holder Engel», dem neusten Krimi von Stefan Roduner.

«Oft stehe ich um fünf Uhr morgens auf, dann habe ich die besten Ideen. Bier am Morgen vor der Arbeit wäre nicht ideal.»Stefan Roduner

Dass Bier tatsächlich auch gut zum Buch passt, bewies Roduner, indem er während der Lesung genussvoll einen Schluck davon nahm. «Wegen des trockenen Halses», sagte er schmunzelnd. Er präzisierte aber sogleich, dass er dies nicht während des Schreibens mache. «Oft stehe ich um fünf Uhr morgens auf, dann habe ich die besten Ideen. Bier am Morgen vor der Arbeit wäre nicht ideal», erklärte er, der im Justizvollzug als Aufseher arbeitet.

Die Handlung von Roduners Krimi spielt im Zürcher Unterland. Die Hauptfigur im Buch ist Leon, ein Privatdetektiv, der in Bülach lebt. «Der Alltag eines Privatdetektives ist in der Realität vermutlich nicht so spannend wie der von Leon», erklärte Roduner. «Aber für die Handlung muss der Detektiv schlauer sein als die Polizei.»

Das Bier muss man riechen

Zum Konzept des Anlasses Buch und Bier gehörte auch, etwas von den lokalen Craftbieren zu erfahren. Die Mitbegründerin der Bülacher St.Laurentius Brauerei, Sarah Hiltebrand, erzählte den Anwesenden, dass das Bier die Farbe von der Röstung des Malzes bekommt. «Je nach Höhe des Röstgrades, umso dunkler das Bier und umso mehr Röstmalzaroma hat es.» Die Gäste konnten sich gleich selber davon überzeugen – das Vanillearoma im Abgang schmeckten die meisten heraus. Hiltebrand riet den Gästen, Bier aus dem Glas und nie aus der Flasche zu trinken. «Man muss Bier auch mit der Nase riechen können.» Ob ein Bier gut ist, sei Geschmackssache. «Aber wenn der Schaum am Glas haften bleibt, ist das schon ein gutes Zeichen.»

Katrin Sutter kam erst durch den Anlass «Buch und Bier» auf den Geschmack von dunklem Bier. «Ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen, dunkles Bier zu probieren», sagte sie und nahm gleich einen Schluck aus dem Glas.

Die Verlegerin Conny Vischer ist gleichzeitig auch Schriftstellerin. In ihrem neusten Roman, der im Januar erscheint, geht es zwar nicht um Bier, vielmehr kommt darin eine Whisky-Destillerie vor. Und doch kann Vischer weder mit dem einen noch mit dem anderen Getränk etwas anfangen. «Aber die Idee von ‹Buch und Bier› hat mir sehr gefallen. Und die Lokalbar ist ein idealer Ort dafür.» Das sahen auch die Gäste so und blieben nach dem offiziellen Anlass noch sitzen, um mit dem Schriftsteller und den Verlegerinnen bei einem Glas Bier zu plaudern.