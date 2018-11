Bekenntnis zur Beleuchtung

Die Bülacher Weihnachtsbeleuchtung wächst stetig ein klein wenig - ganz ohne menschliches Zutun. Denn ihre Lichterketten mit den total 100 000 Lämpchen sind ganzjährig an über 80 Laubbäumen angebracht. Wenn diese Bäume in die Höhe oder Breite streben, müssen sich die Girlanden anpassen und mitwachsen.«Das ist an sich kein Problem, denn die Ketten sind aus flexiblem Material», erklärt Christoph Hagedorn. Er ist der Schöpfer des Bülacher «Lichtermeers auf Laubbäumen», so die offizielle Bezeichnung der Weihnachtsbeleuchtung.

Noch heute ist er für den Unterhalt zuständig. «Weil die Beleuchtung permanent hängt, kann sich schon mal ein Marder darin verbeissen oder eine Baumschere Schäden hinterlassen», sagt Hagedorn. Deshalb wird nun etappenweise renoviert. Als erstes sind die rund 20 besonders schnell wachsenden Bäume an der Post- und Kasernenstrasse an der Reihe. Zwei Teams mit je zwei Personen und einem Hebekran kontrollieren und flicken wo nötig. Vier Tage stehen sie im Einsatz.

Vor 20 Jahren eingeweiht

«Das kostet natürlich etwas», räumt Hagedorn ein, auch wenn er noch keinen exakten Betrag nennen kann. Doch für Gewerbe und Stadt sei klar: Die 1998 eingeweihte Beleuchtung soll weiter Freude bereiten. «Sie ist zu einem Wahrzeichen geworden», sagt ihr Schöpfer. 100 000 Franken hat sich die Stadt die Anschaffung kosten lassen.

Im Jahr 2008 bewilligte der Bülacher Gemeinderat zudem einen jährlichen Beitrag von 45 000 Franken für den Stromverbrauch und die Montage und Demontage der zusätzlichen, temporären Bäume. Diese werden jeweils vom Forst angeliefert und in rund 20 eigens angebrachten Schächten verankert. Damit stehen in der Stadt total 96 illuminierte Bäume. Das Gewerbe finanziert das Material. «Die Stadt zahlt nun auch die erste Etappe der Renovation», sagt Hagedorn. Ab kommendem Jahr gibt es Geld vom Gewerbe. In rund fünf Jahren dürften die Arbeiten abgeschlossen sein.

Hagedorn erinnert sich mit einem Schmunzeln daran, wie er vor elf Jahren Stadt und Gewerbe die Umstellung auf LED-Technologie schmackhaft gemacht hat, nachdem die erste Generation Lichter zusehends ihren Dienst versagte. «Zuerst waren alle sehr skeptisch, das LED-Licht würde zu kalt sein», erinnert er sich. Deshalb hat versuchsweise einen Baum mit LED geschmückt. «Weil ich warmweiss verwendet habe, hat es niemand bemerkt.» Die Umstellung auf die neue Technologie war damit besiegelt.

Für Christoph Hagedorn hat die Beleuchtung, abgesehen von ihrem beeindruckenden Volumen, einen weiteren Pluspunkt: «Sie macht die Laubbäume dann schön, wenn sie eigentlich kahl unansehnlich sind.»

(Zürcher Unterländer)