Belastendes Brauchtum

Seit drei Wochen lebt Napa, der letzte serbische Zirkusbär, im neuen Bärenland in Arosa. Damit ist er der Erste von insgesamt fünf Bären, die im ersten Bärenschutzzentrum der Schweiz eine neue Heimat finden.

Die Bärenliebe der Bündner Gemeinde reicht gar so weit, dass das offizielle 1.-August-Feuerwerk in diesem Jahr gestrichen wird. Dies soll dem Bären die Ein­ge­wöh­nungsphase erleichtern. Zudem­ überlegt sich die Gemeinde auch unabhängig vom kürzlich erbauten Bärenland, eine neue, feuerwerksfreie Tradition für den 1. August zu kreieren aus Rücksichtnahme vor Heim- und Wildtieren.

«Ein Geben und Nehmen in der Gesellschaft»

Könnte eine 1.-August-Feier ohne Knall und Rauch auch im Zürcher Unterland eine Option sein? Viele Tierfreunde finden es trotz der Tatsache, dass Tiere leiden, übertrieben, das Feuerwerk am Nationalfeiertag abzuschaffen.

Karin Lomartire, die Präsidentin des Hundesports Riedthof aus Regensberg, ist selber zwar kein grosser Feuerwerkfan, findet es aber dennoch wichtig, diesen Brauch beizubehalten. «Solange wirklich nur am 1. August Raketen abgelassen werden, finde ich es in Ordnung, diese Tradition beizubehalten. Auch wenn ich oder meine Hunde dies nicht brauchen würden, ist es schliesslich immer ein Geben und Nehmen in unserer Gesellschaft.»

Wie viel Tradition steckt wirklich hinter dem Feuerwerk?

Susy Utzinger, Geschäftsleiterin der Susy-Utzinger-Stiftung, äussert sich hingegen kritisch zu den 1.-August-Böllern.

«Viele Schweizer setzen die Zustimmung zum Feuerwerk mit Vaterlandsliebe gleich. Eine Ablehnung wird als eine Ablehnung gegenüber der Schweiz und ihren Traditionen verstanden. Ich selber liebe die Schweiz heiss und innig, glaube aber, wir könnten unser Vaterland auch auf eine andere Art und Weise ehren ohne diese grosse Belastung für die Umwelt.»

In Utzin­gers Augen ist es fragwürdig, dass das Abbrennen der Pyrotechniken damit gerechtfertigt wird, dass es eine Schweizer Tradition sei. Schliesslich existierten andere Bräuche, beispielsweise das Fahnenschwingen oder das Zünden von Höhenfeuern, schon länger.

Umweltbelastungdurch 1.-August-Raketen

Durch das Abbrennen von Feuerwerk kann die Feinstaubbelastung in der Luft immerhin kurzzeitig und lokal beträchtlich erhöht werden. Gemäss Schätzungen des Bundesamtes für Umwelt (Bafu) tragen Feuerwerke zwei Prozent zur jährlichen Gesamtbelastung von Feinstaub bei.

Dieser kann einerseits durch Nie­derschlag in Böden und Gewässer gelan­gen, andererseits kann ein hoher Feinstaubgehalt in der Luft problematisch sein für ältere Menschen und Personen mit chronischen Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Feuerwerk nur in grösseren Städten

Neben den hohen finanziellen Mitteln, die buchstäblich in die Luft gejagt werden, betont Utzinger die grosse Belastung für Tiere. «Ich gehe jeweils mit meinen Tieren ins Ausland.»

Aber die Wildtiere könnten vor dieser Lärm­belastung nicht bewahrt werden. «Es geschehen zahlreiche Unfälle mit Tieren, die panisch davon­lau­fen und dann unter ein Auto kommen.»

Sie habe schon von vielen Tierhaltern gehört, dass ihr Hund das Knallen nur mit Beruhigungsmedikamenten über­ste­hen würde. Eine mögliche Lösung sieht Utzinger darin, Feuerwerk nur konzentriert in grösseren Städten abzubrennen, sodass weniger Tiere davon betroffen wären. (Zürcher Unterländer)