Berauschende Jahresbilanz

Es ist schon längst keine Seltenheit mehr, dass am Flughafen Kat in riesigen Mengen sichergestellt wird. So hiess es in einer Polizeimeldung Mitte Mai etwa: «Die Kantonspolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Zollverwaltung im Flughafen Zürich zwei Drogenkurierinnen festgenommen. Die beiden Frauen führten rund hundert Kilogramm Kat versteckt in ihrem Gepäck mit sich.» Die 21 und 22 Jahre alten Israelis waren von Tel Aviv nach Zürich gereist und beabsichtigten, nach Kopenhagen weiterzufliegen. Waren es im Jahr 2018 noch rund 1,5 Tonnen Kat, wurden im vergangenen Jahr fast vier Tonnen der pflanzlichen Stimulanz am Flughafen sichergestellt. Das entspricht etwa dem Gewicht eines ausgewachsenen, weiblichen Elefanten.

Stefan Oberlin, Mediensprecher bei der Kantonspolizei, sagt: «Das ‹Kat-Phänomen› gibt es seit etwa acht Jahren. Nachdem am Flughafen im Jahr 2017 über zwei Tonnen der Droge sichergestellt wurden, sank die Zahl im Jahr 2018 wieder.» Im vergangenen Jahr hat sich die sichergestellte Menge nun beinahe wieder verdreifacht. Eine Erklärung für diese Schwankungen gibt es gemäss Oberlin nicht. Ebenfalls unklar ist, wie viel Kat tatsächlich für den Konsum in der Schweiz bestimmt war. Denn die Kat-Kuriere reisen von der Schweiz oftmals weiter in andere Länder.

Brasilianerin schluckte 800 Gramm Kokain

Kat sei als vergleichsweise weiche Droge eher zu vernachlässigen, sagt Oberlin. «Harte Drogen wie Kokain oder Heroin haben eine viel verheerendere Wirkung auf den Konsumenten.» Auch die sichergestellte Menge an Kokain hat 2019 im Vergleich zum Vorjahr stark zugenommen. Insgesamt waren es 83 Kilogramm (Vorjahr: 31,3 Kilogramm). Das weisse Pulver wird auf verschiedenste Weisen in die Schweiz eingeführt. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Meist verstecken die Schmuggler die Drogen aber im Gepäck oder führen sie in ihrem Körper mit.

Schmuggler kommen oft auf kuriose Ideen. Diese Koks-Waden flogen bei der Kontrolle am Zoll jedoch auf. Foto: Kapo ZH

Die Kantonspolizei teilte Ende Oktober mit: «Am Flughafen Zürich wurden zwei Frauen verhaftet, die eine grosse Menge Kokain im oder am Körper mitführten.» Eine 28-jährige Brasilianerin reiste von São Paulo nach Zürich. Bei der Kontrolle entstand der Verdacht, dass es sich um eine sogenannte Bodypackerin handeln könnte. Die weiteren Abklärungen zeigten, dass die Frau Fingerlinge mit einem Gesamtgewicht von zirka 800 Gramm geschluckt hatte. Damit ging sie ein enormes Risiko ein. Wäre nur ein solcher Fingerling im Magen kaputt gegangen, hätte die Schmugglerin kaum eine Überlebenschance gehabt. Die andere Frau, 21 Jahre alt und aus Paraguay, flog ebenfalls von Brasilien nach Zürich. Sie hatte über drei Kilogramm Kokain um ihre beiden Unterschenkel gebunden. Das ist zwar nicht gefährlich, aber genauso strafbar.

Sichergestelltes Haschisch reicht für 80000 Joints

Bei den 65 Aufgriffen im Jahr 2019 wurden zudem 9,5 Kilogramm Heroin, 625 Hanfsamen, 500 Gramm Methamphetamin sowie 32 Kilogramm Haschisch sichergestellt. Mit dieser Menge an Haschisch hätte man rund 80000 Joints rauchen können. Was geschieht nun mit den sichergestellten Betäubungsmitteln? Auf der Website der Stadtpolizei Zürich heisst es dazu: «Die Betäubungsmittel werden bei der Polizei in einer Datenbank erfasst, eingelagert und nach Abschluss des Verfahrens auf Anweisung der zuständigen richterlichen Behörde und unter Aufsicht der Heilmittelkontrolle vernichtet.»

Beim Haschisch handelt es sich um das Harz, das aus Pflanzenteilen der weiblichen Cannabispflanze gewonnen wird. Foto: Keystone

Eingeführt wurden die Rauschmittel aus Brasilien und Israel, aber auch aus Indien, den Niederlanden, Spanien und Südafrika. Bei den 48 verhafteten Personen handelt es sich um 26 Männer und 22 Frauen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren. Sie stammen aus Brasilien, Israel, Albanien, Holland, Polen, Spanien, Ukraine, Dominikanische Republik, USA, Lettland und Paraguay. Nicht alle Drogen, welche am Flughafen beschlagnahmt werden, wurden von Flugpassagieren transportiert. Auch bei Kontrollen im Postverkehr werden verbotene Substanzen gefunden.