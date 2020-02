Berufsschule Bülach verliert den Maschinenbau

Der Kanton hat bei den Berufsschulen aufgeräumt. Die einzelnen Berufe werden in Zukunft an weniger Standorten angeboten. Davon erhofft man sich klarere Profile der Schulen, die sich zu Kompetenzzentren entwickeln sollen. Der Bildungsrat hat nun den Entscheid für die Neuzuteilung der Berufe gefällt und am Dienstag vorgestellt. Für verschiedene Schulen bringt er mehr oder weniger einschneidende Veränderungen mit sich. So wird Bülach zu einem von neu nur noch drei Standorten für Elektroinstallationsberufe.

«Gut weggekommen»

Gestärkt wird auch der Bereich Kaufmännische Grundausbildung. Dafür darf die Bülacher Berufsschule in Zukunft keine Lernenden im Bereich Maschinenbau mehr ausbilden. Dieser wird nur noch an der Berufsbildungsschule Winterthur und der Berufsschule Rüti angeboten. John Coviello, Rektor der Berufsschule Bülach, ist überzeugt, dass seine Schule bei der Neuzuteilung gut weggekommen ist. Die Reorganisation soll bis im Sommer 2024 umgesetzt sein.