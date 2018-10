Berufswahlschule braucht mehr Räume

An der Berufwahlschule (BWS) in Bülach bereiten sich Jugendliche nach der obligatorischen Volksschule während eines Zwischenjahres auf die Berufswelt vor. Der Besuch eines 10. Schuljahrs kann verschiedene Gründe haben: Häufig sind es Jugendliche, die noch keine Lehrstelle gefunden haben oder solche, die noch unentschlossen in der Berufswahl sind.

Das Schulhaus der BWS an der Hinterbirchstrasse in Bülach wurde vor 21 Jahren eingeweiht. Konzipiert war es für 80 bis 100 Jugendliche. Bis heute sind die Schülerzahlen aber kontinuierlich angestiegen, sodass nun jährlich rund 170 Jugendliche aus den Bezirken Bülach und Dielsdorf in der BWS unterrichtet werden.

Dies hat zur Folge, dass die Räumlichkeiten an ihre Kapazitätsgrenze stossen. Um den Engpass zu beseitigen, hat die BWS ein Vorprojekt für einen südostseitigen Anbau am bestehenden Gebäude erarbeiten lassen. Drei zusätzliche Unterrichtszimmer und ein offener Arbeits- und Aufenthaltsbereich sollen die Platzverhältnisse normalisieren. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Franken.

Schule soll langfristig bestehen bleiben

Der Kanton Zürich möchte die öffentlichen Berufsvorbereitungsjahre weiterhin als kommunale Schulen mit Leistungsvereinbarung betreiben. Somit ist davon auszugehen, dass die zehn Schulen, die solche Berufsvorbereitungsjahre anbieten, langfristig bestehen bleiben.

Im Kreditantrag an die Kreisgemeindeversammlung argumentiert die Sekundarschulpflege Bülach auch mit den steigenden Einwohnerzahlen. So wachse die Bevölkerung im Zürcher Unterland bezogen auf den gesamten Kanton überproportional. Gemäss den Schülerprognosen würde dies zumindest gleichbleibende, wenn nicht sogar leicht ansteigende Schülerzahlen an der BWS zur Folge haben. Ein weiterer Faktor sei das Lehrstellenangebot, welches laut Fachleuten, in Zukunft nicht ansteigen werde. Eine genaue Prognose sei diesbezüglich aber schwierig.

Die Jugendlichen der BWS weisen laut Sekundarschulpflege Bülach allgemeine und berufswahlspezifische Bildungsdefizite auf. Heisst: Die kognitiven, persönlichen, sozialen oder gesundheitlichen Probleme der Lernenden haben stark zugenommen. Die Folge sei ein höherer individueller Betreuungsaufwand in kleineren Gruppen.

Schulsozialarbeiterin muss Gespräche im Korridor führen

Dies braucht wiederum mehr Platz. Platz, den es in der BWS nicht gibt. Sämtliche Raumreserven, auch wenn sie nicht für den Unterricht vorgesehen waren, sind ausgeschöpft. So wurden die Gruppenräume sowie die Bibliothek und die Papeterie in den Obergeschossen bereits zu Schulräumen umgenutzt.

Die Schulsozialarbeiterin hat keinen eigenen Besprechungs- und Arbeitsraum, sodass sie gezwungen ist, Gespräche mit den Lernenden im Forum oder auf dem Korridor zu führen. Telefonate mit Eltern, Ämtern und Ärzten muss sie in der Schuladministration erledigen. Das sei aus Gründen der Privatsphäre und des Datenschutzes untragbar.

Kreisgemeindeversammlung stimmt im November ab

Zudem haben die Jugendlichen keinen eigenen, offenen Arbeitsbereich mehr. Ein solcher wäre aber notwendig, da die Lernenden dort ruhig und konzentriert an ihren Hausaufgaben sowie den Bewerbungen arbeiten könnten. Die Infrastruktur dafür sei bei den Lernenden zuhause oftmals ungenügend.

Das Vorprojekt für den geplanten Anbau wurde vom Architekturbüro «Schneider Kläusli Architekten» in Bülach ausgearbeitet. Die Möblierung ist im Betrag von 1,78 Millionen Franken nicht enthalten. Diese wird die BWS als Mieterin aus eigenen Mitteln (Rücklagen) finanzieren. Die Sekundarschule Bülach empfiehlt den Stimmberechtigten, den Kredit für den Anbau an der Kreisgemeindeversammlung vom 22. November gutzuheissen. Das Projekt soll bereits im kommenden Jahr realisiert werden.

Den Stimmberechtigten wird zudem empfohlen, die Abrechnung des Informatikkonzepts der Sekundarschule zu genehmigen. Vor zwei Jahren bewilligten sie einen Kredit von 825 500 Franken für die Erneuerung der Informatik in den Schulhäusern Mettmenriet und Hinterbirch. Das Konzept ist nun umgesetzt und schliesst mit einer Unterschreitung des bewilligten Betrages um 48 000 Franken.

Den Stimmberechtigten wird am 22. November auch der Voranschlag 2019 zur Genehmigung vorgelegt. Der Steuerfuss kann trotz hoher Investitionen um ein Prozent auf 18 Prozent des einfachen Staatssteuerertrags gesenkt werden. (Zürcher Unterländer)