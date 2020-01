Beschwerde gegen Stadtrat kurz vor Abstimmung über Glattpark-Schulhaus

Eins ist klar, da sind sich Befürworter und Gegner im Vorfeld der Schulhausabstimmung über einen Neubau für 18 Klassen im Herzen des Glattparks einig. Richard Muffler, SVP-Präsident von Opfikon sagt: «Es ist absolut unbestritten, dass wir zwei Schulhäuser brauchen.» Nebst dem Glattpark ist ein weiteres auf dem Autobahndeckel in der Nähe des Hilton Hotels geplant. Wobei aktuell nur das Projekt im Glattpark zur Debatte steht. Norbert Zeller, CVP-Stadtrat und Schulpräsident von Opfikon, stellt fest: «Ich bin positiv eingestellt, denn auch die SVP stellt die Notwendigkeit von neuen Schulhäusern nicht mehr infrage und anerkennt, dass wir mehr Schüler haben.»

Das neu ausgearbeitete Projekt, welches nun zur Abstimmung kommt, sieht den Bau dieser Anlage am Lilienthal-Boulevard im Glattpark vor. Visualisierung: Stadt Opfikon

Dennoch wehrt sich die lokale SVP und ein ihr nahe stehendes Komitee namens Pro Campus Glattpark entschieden gegen das aktuell vorliegende Projekt im Glattpark. In einer Woche stimmen die Opfiker an der Urne darüber ab. Der Stadtrat und die meisten Ortsparteien stehen hinter dem 71,2 Millionen Franken teuren Bauprojekt.

Schon im Frühling 2014 stimmte die Stadt über ein Schulhaus im Glattpark ab. Damals waren gar 74,4 Millionen veranschlagt. Das Schulhaus wurde mit 54 Stimmen mehr zugunsten des Nein-Lagers haarscharf abgelehnt. Zu teuer hiess es, weshalb das neue Projekt abspecken musste. Doch weil man einst keine Pfählung im sumpfigen Untergrund einkalkuliert hatte, ist das jetzige Projekt samt Planungskosten nicht günstiger geworden. Sowieso präsentierte sich die Ausgangslage vor der Abstimmung damals ähnlich wie heute. Die SVP tritt wider als laute Kritikerin auf und die Argumente klingen nicht viel anders. Nur die Schülerzahlen im Glattpark lagen vor sechs Jahren noch deutlich tiefer und stiegen viel langsamer an als die Städteplaner es vorausgesagt hatten.

Das habe sich inzwischen grundlegend verändert, betont Schulpräsident Zeller. In den kommenden vier Jahren erwartet er allein im Glattpark jährlich 100 weitere Kinder, die neu ins schulpflichtige Alter kommen. «Aber genau da haben wir ein Gebiet mit rund 6000 Einwohnern ohne ein Schulhaus», erklärt er und findet, das könne doch nicht sein. Es gehe hier weniger um richtig oder falsch. Sondern viel eher um «eine Haltungsfrage», ob es am vorgesehenen Standort ein Schulhaus brauche oder nicht. «Ich bin für ein Schulhaus im Quartier.»

Beschwerde eingereicht

Für Zeller ist das einzige noch freie Grundstück der Stadt an der Hauptachse des Boomquartiers prädestiniert für ein Schulhaus. 18 Klassen sollen – bei einem Ja an der Urne am 9. Februar – im Neubau am Lilienthal-Boulevard 2023 einziehen. Es soll eine komplett neue, eigenständige Primarschulanlage samt Doppelturnhalle, Nebenräumen und Aula werden. «Die Schulanlage Glattpark wird zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme vollständig durch Kinder aus dem Stadtteil Glattpark belegt sein», heisst es in einer Stellungnahme des Stadtrats vor der Abstimmung. Genau das befeuerte jüngst aber auch den Widerstand gegen das neuerliche Projekt.

Ein Schulhaus exklusiv für Kinder aus eher bildungsnahen Schichten zu planen, widerspreche den gesetzlichen Vorgaben der Volksschule, empört sich Urban Husi vom gegnerischen Komitee. Dass der Stadtrat in einem Interview im amtlichen Anzeiger der Stadt Opfikon behauptet, es gebe keine Vorgaben für eine Durchmischung der Schulklassen, widerspreche der Volksschulverordnung. Husi, der auch Präsident der Geschäftsprüfungskommission im Opfiker Stadtparlament ist, hat deshalb am Freitag eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht beim Bezirksrat in Bülach. Er fordert am selben Tag per Eilantrag auch umgehend eine Richtigstellung dieser angeblichen Falschaussage des Stadtrates per A-Post-Brief an alle Opfiker Stimmberechtigten, da er «nur sehr ungern eine Wiederholung der Abstimmung fordern würde». Was das eine Woche vor der wichtigen Abstimmung heisst, bleibt offen.

Stadtrat will präzisieren

Schulpräsident Zeller räumt ein, die fragliche Aussagen im kritisierten Interview seien verkürzt dargestellt. Einen Brief werde man wohl nicht verschicken deswegen. Der Stadtrat werde aber «eine Präzisierung» nachliefern und diese auf der Website von Opfikon und allenfalls auch im Anzeiger der Stadt Opfikon veröffentlichen. Am Montag werde man auch Kontakt mit dem Bezirksrat aufnehmen. Bei der Aufsichtsbehörde in Bülach hatte man am Freitag noch keine Kenntnis von dieser jüngsten Zuspitzung der Situation im Opfiker Abstimmungskampf.

Derweil zielt die Hauptkritik am aktuellen Projekt – wie schon 2014 – auf den Standort, der zu klein und zu teuer und überhaupt ungeeignet sei, heisst es auch in einem Abstimmungsflyer des Nein-Komitees. Da brennen Tausendernoten und der Titel lautet: «70 Millionen für 18 Schulzimmer?». Statt mitten im Glattpark soll die Stadt besser auf dem Fallwiesen-Areal zwischen Glattpark und den Glattbrugger Wohnquartieren in unmittelbarer Nähe der Schulanlage Lättenwiesen sei eine neue Schulanlage viel besser platziert. So gelinge auch die geforderte Durchmischung mit Kindern aus den angrenzenden Quartieren von Glattbrugg besser und das wertvolle Grundstück mitten im Glattpark (Buchwert: rund 18 Millionen) könnte die Stadt gewinnbringend verkaufen, argumentiert Muffler.

Zu grosse Einheiten schlecht

Schulpräsident Zeller hält dagegen, die Stadt habe nach 2014 mehrere Standorte geprüft. Die Nähe der Fallwiesen-Parzelle zur bestehenden Schule Lättenwiesen mit bereits 24 Klassen, sei «problematisch», weil zu grosse Einheiten keine besseren Schulbedingungen schaffen würden, im Gegenteil. Und immer wieder wird vom Nein-Komitee auf den günstigen Schulhausneubau auf der Anlage Halden hingewiesen, wo die Stadt Opfikon zuletzt für 22 Millionen einen preisgekrönten, fünfeckigen Schulhausneubau für 18 Klassen hingestellt hat. «Der Vergleich ist unzulässig», winkt Schulpräsident Zeller ab. Im Glattpark sei eben nicht nur eine Erweiterung, sondern eine eigenständige Schule geplant. Muffler mag er damit nicht zu überzeugen. Wie das Stimmvolk darüber befindet, entscheidet sich am 9. Februar nach Auszählung der Stimmzettel. Ob dann das Endresultat feststehen wird oder wirklich noch eine Wiederholung der Abstimmung droht, ist wenige Tage vor dem Urnengang (noch) offen.