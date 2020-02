Besitzer des Thurella-Areals will Industrieland voll ausnutzen

Zu sagen, dass es sich Robert Hofer anders gewünscht hätte, wäre eine Untertreibung. Hofer besitzt über sein Bauunternehmen, die Leemann+Bretscher Gruppe, das rund 60000 Quadratmeter grosse Thurella-Areal in Eglisau. Seit 2012 hat das Unternehmen gemeinsam mit dem Gemeinderat an einem Projekt gearbeitet, welches eine Gewerbe- und Wohnnutzung des Gebiets vorsah. Vor knapp zwei Wochen haben die Stimmberechtigten dann aber einen neuen Gestaltungsplan für das Industrieareal abgelehnt. Zudem haben sie auch mit über 60 Prozent gegen eine Umzonung gestimmt. «Wir haben sieben Jahre Arbeit und zwei Millionen Franken in das Projekt investiert», sagt Hofer. «Für uns fallen für die nächsten zehn Jahre zirka 90 Millionen Franken Umsatz weg.»

Die Enttäuschung über das Abstimmungsergebnis sei deshalb sehr gross, sagt Hofer. Auf die Frage, ob er den Ausgang der Entscheidung vom 9. Februar nachvollziehen könne, schwingt auch Ärger mit. Ja, könne er. «Egoismus, Neid und Unverstand», zählt er als Gründe auf. «Die Eglisauer verzichten freiwillig auf 2,4 Millionen Franken Mehrwertabgabe, die an keinerlei Ausgaben der Gemeinde gebunden waren. Und das Baugewerbe von Eglisau verzichtet freiwillig auf 30 Millionen Franken Umsatz!»

Er zählt weiter auf: Die beiden im Gebiet vorhanden Kindergärten seien nun durch den Entscheid definitiv zonenfremd und müssten deshalb sofort weg. Auch auf alle weiteren Vorzüge des Projekts wie Verkehrsberuhigung, Laden, Café, Alterswohnungen, Gewerberäume, Busverbindung, öffentliche Plätze und einen Raum für einen Gemeindesaal verzichte man nun. «Was will man da noch sagen?»

Zu wenig deutlich gesagt, was bei einem Nein passiert

«Ich ärgere mich nicht über die Aussagen der Gegner, diese habe ich ja nicht im Griff», sagt Hofer weiter. «Ich ärgere mich über uns selber. Wir haben zu wenig deutlich gesagt, was bei einem 2xNein an der Urne passiert.» Die Befürchtung war, dass solche Äusserungen wohl als Drohung verstanden worden wären. Umso grösser scheint nun die Enttäuschung zu sein: «Anstand wird in Eglisau bestraft», moniert der Bauunternehmer. «Wenn ich das gewusst hätte!»

Trotzdem möchte Hofer aber das Gebiet behalten. «Ein Verkauf des Areals kommt nicht infrage.» Selbst das bereits auf dem Gebiet befindliche Hochregallager bietet das Unternehmen nun nicht mehr zum Verkauf an. Stattdessen werden nun andere Nutzungsmöglichkeiten geprüft. «In den letzten sieben Jahren haben wir das unbebaute Areal zu zurückhaltend genutzt», so Hofer. Das Gebiet verfüge aber über einen gültigen Gestaltungsplan, der fast alles zulasse. «Diesen Freiraum werden wir möglichst beanspruchen.»

Das Unternehmen klärt nun ab, wie das bestehende Hochregallager wieder in Betrieb genommen werden kann und wie die bisher 30000 Quadratmeter unbebautes Industrieland genutzt werden können. «Wir haben bereits erste Kontakte. Auch prüfen wir eine Nutzung als Lagerplatz für unsere Bauunternehmung.»

Indes, ganz den Wohnungsbau ausschliessen will Hofer offenbar auch nicht. «Natürlich klären wir auch eine Wiederholung der Umzonung ab.»