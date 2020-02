Besondere Hochzeitsdaten locken Heiratswillige aufs Standesamt

Eine richtige Schnapszahl, also eine Zahl, die ausschliesslich aus identischen Ziffern besteht, ist der 20.2.2020 zwar nicht. Dennoch ist die Zahlenkombination des morgigen Donnerstags etwas Besonderes und scheint einigen Heiratswilligen zu gefallen: Fünf Paare wollen sich auf dem Zivilstandsamt in Bülach das Ja-Wort geben. An einem normalen Donnerstag sind es im Bezirkshauptort im Schnitt nur zwei Paare. «Alle zur Verfügung stehenden Zivilstandsbeamtinnen sind im Einsatz», sagt Esther Armuzzi, die Leiterin des Zivilstandsamts in Bülach. Es werde das Maximum der an diesem Tag möglichen Trauungen angeboten.

Ein Jahr im Voraus reserviert

Auch in Dielsdorf arbeiten die Zivilstandsbeamten morgen in Vollbesetzung – inklusive Teilzeitangestellte. Obwohl mit vier Trauungen nicht alle der möglichen sechs Termine gebucht sind, ist das Interesse grösser als sonst: «Es sind klar mehr Trauungen geplant als an einem üblichen Donnerstag im Februar», sagt Gemeindeschreiber Nando Nussbaumer auf Anfrage. Dass das Datum zumindest für eines der Paare sehr wichtig sein muss, zeigt auch das Datum der Reservation: Trautermine können in Dielsdorf ein Jahr im Voraus reserviert werden, die früheste Reservation für den 20.2.2020 erfolgte exakt vor einem Jahr.

Im Furttal und in Kloten wären an diesem besonderen Donnerstag noch Termine frei gewesen.Source

Nicht ganz so gross scheint das Interesse am besonderen Donnerstag im Furttal und in Kloten zu sein. Hier sind zwar auch drei beziehungsweise vier Trauungen gebucht, dennoch wären noch Termine frei gewesen.

Samstag ist immer beliebt

Noch eine 2 mehr im Hochzeitsdatum bietet der kommende Samstag, der 22.2.2020. Samstagstrauungen werden aber in Dielsdorf und Bülach diese Woche gar nicht angeboten. Dafür in Kloten und im Furttal. Beide Zivilstandsämter melden: Der Tag ist ausgebucht. Samstagstrauungen seien aber immer sehr beliebt, unabhängig vom Datum, hält die Klotener Zivilstandsbeamtin Jasmine Jäger fest.

Seit zehn Jahren verliebt

Doch was veranlasst Paare überhaupt dazu, ein besonders eingängiges Datum zu wählen? Kann man es sich besser merken als ein gewöhnliches Datum oder ist es im Fall der beiden kommenden Daten die Liebe zur Zahl 2? Diese steht in der Numerologie immerhin für Gleichgewicht, Frieden und Harmonie, in den Lehren des Pythagoras bezeichnet sie das Prinzip der Gegensätze – und diese ziehen sich ja bekanntlich an. Für Simon Reinhart und Tamara Strebel ist es weder noch. Ein besonderes Jubiläum hat die beiden zur Wahl ihres Hochzeitsdatums am 20.2.2020 veranlasst: Ende Februar sind sie seit zehn Jahren ein Paar. Da sie bereits seit 2017 verlobt sind, hatten sie viel Zeit, sich ein schönes Datum auszusuchen. Dass die besondere Zahlenkombination nun gerade mit ihrem Jahrestag zusammenfällt, passt für die beiden natürlich besonders gut.

Spezielle Daten sind beliebt

Auch wenn der Zufall bei der Wahl des Hochzeitsdatums bei vielen Paaren auch eine kleine Rolle spielt: Die Unterländer stehen auf besondere Daten. Dies zeigte sich zum Beispiel am 12.12.12, einem besonders originellem Datum. Damals traute das Bülacher Zivilstandsamt elf Paare, das Furttaler und das Dielsdorfer Amt je sechs, und in Kloten gaben sich sogar 14 verliebte Paare das Ja-Wort. «Jedes speziellere Datum ist bei den Hochzeitspaaren beliebt und daher tendenziell schneller ausgebucht», weiss Esther Armuzzi vom Bülacher Zivilstandsamt. Wer in den kommenden Jahren also heiraten möchte und wert auf das Spezielle legt: Besonders eingängige Daten stehen am 22.2.22 und am 3.3.33 an – das ist dann übrigens ein Dienstag respektive ein Donnerstag.