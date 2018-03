Bessere «Deckel» für die alten Deponien

Die beiden Deponien mit Namen Schreiber und Lochacker befinden sich im Landwirtschaftsland an der Kaiserstuhlstrasse zwischen Neerach und Stadel. Es handelt sich um ehemalige Kiesgruben, die nach der Ausbeute zur Entsorgung von Industrieabfällen genutzt wurden. Demnächst wird die Sanierung in Angriff genommen (der «ZU» berichtete).

In der Deponie Lochacker lagerte die im Alu-Recycling tätige Metallwerke Refonda AG in der Zeit von 1956 bis 1990 auf einer Fläche von 1,25 Hektaren etwa 70 000 Kubikmeter giftiger Salzschlacke und Schlämme ab. Diese Deponie wurde in den Jahren 1992/93 teilweise saniert. In der Deponie Schreiber entsorgte die Firma von 1951 bis 1960 auf einer Fläche von 0,6 Hektaren rund 30 000 Kubikmeter Salzschlacke.

Refonda trägt die Kosten

Aufgrund einer Verfügung des kantonalen Amts für für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) vom vergangenen Jahr hat die Metallwerke Refonda AG ein umfassendes Sanierungskonzept für die Deponien erarbeitet. Wie Refonda-Mitarbeiter Boris Jenka betonte, sei die Firma «als Verursacherin und Teileigentümerin realleistungs- und kostentragungspflichtig für Untersuchung, Sanierungsprojekt und Sanierung» der beiden Altlaststandorte. Die Kosten der Gesamtsanierung wird mit 5,7 Millionen Franken veranschlagt. Die Arbeit soll im Sommer beginnen und Mitte 2019 beendet sein.

Wie AWEL-Mitarbeiterin Bettina Flury an der Info-Veranstaltung im Mehrzweckgebäude Sandbuck in Neerach erklärte, bestehe das langfristige Ziel darin, die Deponien in die Verantwortlichkeit des Kantons zu übergeben. Dazu müsse sich Refonda in den Deponienachsorgefonds einkaufen, eine Art Versicherung für Deponien im Kanton Zürich. Die entsprechende Verordnung sei in Revision und müsse vom Regierungsrat genehmigt werden, erklärte Flury. Dies dürfte nächstes Jahr der Fall sein.

Kein Abtransport von Abfällen

Die nun anstehende Sanierung der Deponien besteht – etwas salopp ausgedrückt – im Wesentlichen darin, bessere Deckel auf die alten Töpfe zu stellen, damit möglichst wenig Regenwasser ins Abfallmaterial dringen kann. AWEL-Geologin Flury betonte, es würden dabei aber keine Abfälle ausgegraben und abgeführt, diese lasse man möglichst unberührt. Ausgetauscht würde lediglich chemisch belastetes Bodenmaterial. Die Sanierung solle ein «langfristig stabiles System und ein langfristiger Schutz des Grundwassers» sicherstellen, erklärte die Geologin.

Geleitet werden die Sanierungsarbeiten von der Firma Sieber Cassina und Partner AG. Geschäftsleitungsmitglied Rafael Schuler stellte am Montag das Projekt vor. Die Deponie Schreiber soll einen wirkungsvolleren Oberflächenabschluss erhalten. Dazu muss eine gut zwei Meter dicke Bodenschicht aufgetragen werden. Die Entwässerung der Oberfläche erfolgt über eine Ringdrainage und vier sogenannten Schluckbrunnen. Abgeführt und entsorgt werden 3400 Tonnen Aushub- und Bodenmaterial, zugeführt werden 37 000 Tonnen Material. Für die Materialab- und -zufuhr sind etwa 18 Lastwagenfahrten pro Tag nötig.

In der Deponie Lochacker sind die bereits vorhandenen Drainageleitungen an drei Stellen defekt und müssen ausgetauscht werden. Die Menge des belasteten Bodenmaterials, das abgeführt werden muss, beläuft sich auf 3000 Tonnen. So viel muss auch wieder zugeführt werden. Die Materialab- und -zufuhr macht etwa 10 Lastwagenfahrten pro Tag nötig.

Nach der Sanierung soll das Gebiet Schreiber wieder als vollwertige Fruchtfolgefläche und das Gebiet Lochacker als Wiesland genutzt werden können.

Bauverkehr wohin?

In der Fragerunde erkundigte sich der Neeracher Gemeinderat Karl-Heinz Meyer, warum der Abfall nicht gleich abgeführt werde. Das Deponiematerial müsse nicht entfernt werden, weil die jahrelangen Messungen gezeigt hätten, dass nur eine geringe und stetig abnehmende Belastung bestehe, sagt Bauingenieur Rafael Schuler.

Eine Votantin erkundigte sich nach dem Weg der Lastwagentransporte. Eine Option sei die Stadlerseestrasse, die durch unbewohntes Gebiet führe, erklärte Boris Jenka. Die Verkehrsführung werde noch mit der Gemeinde besprochen. (Zürcher Unterländer)