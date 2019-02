«Best Talent» auf Unterländer Bühne

Grosse Namen im Schweizer Musikbusiness wie Steff la Cheffe, Lo & Leduc oder Hecht haben den Preis «SRF 3 Best Talent» bereits gewonnen. Am Samstag hat ihn Marius Bear abgeräumt. Im Unterland hat der 25-jährige Appenzeller bisher noch keine grossen Spuren hinterlassen. Dies dürfte sich nun ändern: Am 20. April tritt das frisch gekrönte Talent in der Walliseller 8304 Bar & Lounge auf.

Zustande gekommen ist der Auftritt an einer Pressekonferenz der Swiss Music Awards. Dort haben sich der im Management von Marius Bear tätige Roger Guntern und Roman Varisco, der die Walliseller Bar gemeinsam mit Hans Hosmann führt, getroffen. Guntern und Varisco, die sich schon länger aus dem Musikbusiness kennen, sind ins Gespräch gekommen – und der bevorstehende Auftritt war schnell abgemachte Sache. «Das 8304 hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht für schöne Konzerte», sagt Roger Guntern. Für ihn sei es deshalb eine grosse Freude, dass sein Schützling bald in Wallisellen auftreten wird. «Mir ist es wichtig, dass er nicht nur in den grossen Städten auf der Bühne steht. Marius’ Karriere steht noch am Anfang.» Das Hallenstadion sei noch weit entfernt, sagt Guntern. «Ich bin deshalb immer auf der Suche nach tollen Locations. Und dafür ist das 8304 perfekt.»

Anfang als Strassenmusiker

Marius Bear hat seine Karriere als instrumentaler Strassenmusiker gestartet. Singen war ursprünglich nicht sein Plan. Um von den Passanten mehr wahrgenommen zu werden, begann er, die Stücke mit seiner Stimme zu begleiten. 2016 veröffentlichte er erste Songs auf Berndeutsch, der Sprache seines Vaters. Ein Jahr später folgten Lieder in englischer Sprache. Noch im gleichen Jahr zog er nach London um dort Musikproduktion an der British and Irish Modern Music School zu studieren. (mca)

Das Konzert findet am Samstag, 20. April, um 20.30 Uhr statt. Ticket können unter www.8304.bar reserviert werden.

(Zürcher Unterländer)