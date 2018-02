Beutel füllte sich in unter 6 Minuten

Blutspenden erfolgt nach einem genau vorgegebenen Ablauf. Als Rolf Gfeller am Montag das Katholische Pfarreizentrum betritt, wird er herzlich begrüsst. Für die Frauen des Samaritervereins, welche die Blutspendeaktion jedes Jahr im Februar und im August durchführen, ist er kein Unbekannter.

Seit der 56-Jährige vor 18 Jahren nach Eglisau gezogen ist, geht er regemässig zum Blutspenden. «Als ich 18 war, wollte ich das ausprobieren, und seither mache ich das immer zweimal pro Jahr. Nur wenn ich krank oder in den Ferien bin, verpasse ich einen Termin», sagt Gfeller.

Strenge Kriterien

Mit dem ausgefüllten Gesundheitsfragebogen geht Gfeller zuerst ins eine Zimmer, wo seine Personalien überprüft und Blutdruck, Puls und Körpertemperatur gemessen werden. Im nächsten Raum kann er sich gleich an eines der fünf Pulte setzen, wo Ärztinnen und medizinische Fachpersonen die Spendefähigkeit aufgrund der Vorgaben von Blutspende Zürich prüfen. Danach ist der Eglisauer bereit für seine 50. Blutspende.

Er holt eines der bereit gestellten Zubehörsets ab und geht zu Liege. Sofort ist eine Frau des Samaritervereins bei ihm und begrüsst ihn fröhlich. «Schön, dich wieder hier zu sehen.» Dann eilt eine Fachfrau für Blutentnahme herbei, die ihm die linke Armbeuge desinfiziert und wenig Blut mit einem Entnahmeröhrli abzapft zur Überprüfung verschiedener Merkmale.

Anschliessend steckt sie die Nadel in die gut sichtbare Vene, das Blut beginnt durch den Schlauch in den Blutbeutel zu laufen. Mittlerweile sind auch die anderen elf Liegen besetzt. Routiniert weisen die Samariterinnen diese den Leuten zu, sorgen dafür, dass sie es bequem haben. Die medizinischen Fachfrauen sind sofort zur Stelle, um die Nadeln zu stecken.

Hanni Schneider vom Samariterverein Eglisau leitet seit mehr als 20 Jahren die Blutspendeaktionen in ihrer Gemeinde. «Im Februar kommen regelmässig 70 bis 80 Personen», sagt sie. Im Sommer seien es etwas weniger. «Zu Beginn um 17.30 Uhr ist der Ansturm am grössten. Später sind weniger Leute aufs Mal hier. Wir sind bis um 20 Uhr im Einsatz.» Sie freut sich, dass neben langjährigen Spendern wie Rolf Gfeller auch immer wieder neue und auch jüngere Frauen und Männer zum Blutspenden kommen. Eingeladen werden sie von der Stiftung Zürcher Blutspendedienst.

Gut für den Körper

Es dauert genau 5 Minuten und 44 Sekunden, bis der 450 Milliliter fassende Beutel mit dem Blut von Rolf Gfeller gefüllt ist. «Ich habe mich an die Anweisung gehalten und viel getrunken», sagt er. «Dann läuft es gut.» Danach setzt er sich an den Tisch mit den belegten Brötchen und den Kuchenstücken, welche die Samariterinnen vorbereitet haben. Auch genügend Getränke stehen bereit, denn jetzt braucht der Körper wieder Flüssigkeit.

Rolf Gfeller ist überzeugt davon, dass er durch die regelmässige Blutentnahme seinem Körper etwas Gutes tut. «Das Blut muss sich ja jeweils wieder erneuern, das wirkt sich positiv aus.» Blutspender profitieren auch in Bezug auf den Blutdruck. In erster Linie will Gfeller aber dazu beitragen, dass genügend Blutreserven vorhanden sind. Als sozial denkender Mensch fühle er sich dazu verpflichtet.

Er geniesst aber auch die Treffen mit Gleichgesinnten. «Es sind immer Leute hier, die ich kenne und mit denen ich gerne einen Schwatz abhalte.» Dazu wird sich noch oft Gelegenheit bieten, denn Gfeller hat im Sinn, sicher noch weitere zehn Jahre regelmässig Blut zu spenden. Gemäss Auskunft von Blutspende Zürich können gesunde Frauen und Männer zwischen 18 und 75 Jahren Blut spenden.

Rolf Gfeller erhält für sein 50. Mal einen Einkaufsgutschein, und Hanni Schneider hat ihm drei Flaschen Wein als Anerkennung für seinen Einsatz zum Wohl der Allgemeinheit überreicht. «Früher gab es sogar nach dem Spenden ein Glas Wein», bemerkt Gfeller lachend. (Zürcher Unterländer)