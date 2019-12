Bevölkerung misstraut Gemeinderat wegen Parkhausprojekt

Es bröckelt in der Gemeinde Regensberg. Doch nicht nur die instabile Felswand über dem Schneggi Parkplatz ist davon betroffen, nun zeigen sich auch Risse in der Bevölkerung. Die Gemeindeversammlung vom Mittwoch bestätigte, worüber zuvor nur gemunkelt wurde: Das Vertrauen in den Gemeinderat ist angeschlagen, ihm wird fehlende Kommunikation und Intransparenz bei der Planung eines möglichen Parkhauses vorgeworfen. Er habe sich gar über den Volkswillen hinweggesetzt und die Stimmberechtigten manipuliert. Gemeindepräsident Gregory Turkawka musste auf zehn Seiten zu den eingereichten Anfragen Stellung nehmen, es folgten hitzige Diskussionen. Die 86 Stimmberechtigten (26,3 Prozent) entschieden dann, einen Projektierungskredit für das Parkhaus aus dem Budget 2020 zu streichen. Nun muss der Gemeinderat so schnell wie möglich ein neues Projekt erarbeiten. Doch wie kam es dazu?

Mangelnde Kommunikation

Der Bau eines Parkhauses auf dem Areal des bestehenden Parkplatzes ist seit einigen Jahren ein Thema in Regensberg. Dadurch könnte nicht nur die Parkplatzsituation gelöst, sondern auch herunterfallendes Geröll von der anliegenden Felswand verhindern werden. Ein Felssturz im Mai gab dem Gemeinderat Anlass, das Projekt neu aufzurollen. Das Gebiet wurde darauf von einem geologischen Gutachter untersucht, der das Parkhaus befürwortete. Der Gemeinderat wollte so schnell wie möglich ein Projekt ausarbeiten und die Stimmberechtigten miteinbeziehen.

Der Parkplatz Schneggi steht neben einer bröckelnden Felswand. Foto: Sibylle Meier

In den Augen vieler Regensberger wurden hier jedoch die ersten Fehler begangen. Eine Begleitgruppe aus Vertretern der Gemeinde sollte die Anliegen aller Gruppen in das Projekt einfliessen lassen. Bereits am 16. September, nur sechs Tage nach der ersten von drei Sitzungen der Begleitgruppe, erteilte der Gemeinderat einen Zuschlag von 130000 bis maximal 400000 Franken an das hiesige Architekturunternehmen L3P. Dass kein Wettbewerb stattfand und der Zuschlag nur auf der elektronischen Beschaffungsplattform Simap und nicht über das Publikationsorgan der Gemeinde veröffentlicht wurde, stiess einigen Regensbergerinnen und Regensbergern sauer auf.

So kam es, dass sich der Gemeinderat schnell auf der Anklagebank wiederfand. «Wir sahen diese Ausgaben als dringlich und bindend, weshalb wir diesen Weg wählten», erklärte Turkawka. «Anhand des Gutachtens wollten wir den Bau des Parkhaus so schnell wie möglich weiterverfolgen. In unseren Augen ist das die sinnvollste Variante.»

«Bevormundung des Volks»

Dies überzeugte nicht alle. Man hätte die Stimmberechtigten besser und früher informieren müssen, hiess es von mehreren Anwesenden. «Ihr habt damit das wertvollste Gut verschenkt – das Vertrauen in euch», sagte eine Votantin. Die emotional aufgeladene Sprache der Kritiker zeigt, dass die Unzufriedenheit gross ist. «Ihr könnt die Stimmbürger doch nicht einfach bevormunden», meldete sich ein Anwesender zu Wort.

Wie geht es jetzt weiter? «Wir anerkennen, dass einige in der Bevölkerung mit der Kommunikation des Gemeinderats nicht zufrieden sind», räumte Turkawka nach der Versammlung ein. Das Parkhaus sieht er dadurch jedoch nicht gefährdet. «Wir haben in Regensberg viele Leute, die aufgrund von ausgearbeiteten Grundlagen informiert über das Parkhaus abstimmen werden.» Anfang Jahr will der Gemeinderat deshalb das Projekt soweit ausarbeiten, um es der Bevölkerung zur Diskussion vorlegen zu können. Voraussichtlich im Herbst soll es an die Urne kommen. Dafür rechnet man sich auch gute Chancen aus: «Wir sind zuversichtlich, dass das Projekt von der grossen Mehrheit angenommen wird.»