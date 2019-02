Bezirkskirchenpflege nimmtzweiten Anlauf zur Erneuerungswahl

Eigentlich war die Angelegenheit trivial: In einem ersten Wahlgang sollten am 10. Februar noch drei Personen in der Reformierten Bezirkskirchenpflege Bülach gewählt werden. Die übrigen vier Sitze des Gremiums waren bereits vorab in stiller Wahl von den drei Bisherigen Ulrich Schwab aus Winkel, René Roser aus Kloten und Edith Schulthess aus Bülach sowie dem Neuen Urs Brändli – ebenfalls aus Bülach – besetzt worden.

Vor der Wahl war indes die Verwirrung gross (der ZU berichtete). Denn auf den verschickten Wahlzetteln gab es zwar drei freie Zeilen für die drei freien Sitze, es fehlten jedoch Wahlvorschläge oder andere konkrete Hinweise darauf, wer sich für Amtsperiode 2019 bis 2023 zur Verfügung stellte. Zudem war die Informationslage nicht in allen Reformierten Kirchgemeinden des Bezirks Bülach gleich: In Dietlikon zum Beispiel wurden die Wählerinnen und Wähler gebeten, doch den Wahlzettel bitte leer einzulegen. In Kloten hingegen wurden sie dazu angehalten, eine gewisse Christine Biber aus Bülach zu wählen. Die drei übrigen Kandidatinnen, Ruth Fries-Weilenmann, Esther Büchi und Ilona Krickhahn waren zu dem Zeitpunkt noch in der Vorprüfung der Kantonalkirche und fanden deshalb in einer allfälligen Empfehlung keine Erwähnung. Die meisten Stimmzettel kamen leer zurück

Das Wahlergebnis zeigte das ganze Ausmass des Durcheinanders. Theoretisch leben im gesamten Bezirk 38 608 stimmberechtigte reformierte Personen. Eingegangen sind allerdings nur 6279 Stimmzettel, was einer Beteiligung von lediglich 16,3 Prozent entspricht. Der grösste Teil dieser Wahlzettel, insgesamt 4713, wurde indes leer eingelegt. So zählten im Endeffekt nur noch 1499 Stimmzettel, was gerade noch einen Anteil von 3,89 Prozent der Stimmberechtigten ausmacht.

Dass die Stimmberechtigten in den allermeisten Fällen keine Ahnung hatten, wen sie auf die Zettel notieren sollten, zeigt sich auch am Ergebnis. Christine Biber, die einzige Kandidatin, deren Namen vor der Wahl teilweise noch Erwähnung gefunden hatte, wurde mit 898 Stimmen gewählt. Von der Kandidatur von Ruth Fries-Weilenmann (31 Stimmen), Esther Büchi (13 Stimmen) und Ilona Krickhahn (7 Stimmen) schien aber ausser der Kirchenpflege und vielleicht ein paar Bekannten und Familienangehörigen niemand etwas zu wissen. Veranschaulicht wird die Verwirrung weiter dadurch, dass der bereits in einer stillen Wahl bestätigte René Roser mit 50 Stimmen besser abschnitt als alle Kandidatinnen mit Ausnahme von Biber. Exemplarisch auch die Zahl von 1021 Stimmen, die für «Vereinzelte» eingegangen sind.

Zwei Kandidatinnen stellen sich weiter zur Verfügung

Die Reaktionen auf den chaotischen Wahlverlauf liessen nicht lange auf sich warten. So hat sich etwa Adolf Kellenberger aus Bassersdorf diese Woche per eingeschriebenem Brief an die reformierte Landeskirche des Kantons gewandt. Es sei ein Skandal, dass noch Kandidatinnen vor dem Wahltermin derart kurzfristig nachgemeldet worden seien, so dass sie «regelrecht verheizt» worden seien. Er forderte die Landeskirche deshalb auf, zur Wahl eine Stellungnahme abzugeben. Und die Frage zu beantworten, ob und wann es einen zweiten Wahlgang geben wird.

Letzteres ist inzwischen klar. Der zweite Wahlgang wird am 19. Mai durchgeführt. Und zwei der Kandidatinnen, Esther Büchi aus Embrach und Ilona Krickhahn aus Rafz, stellen sich auch für den zweiten Anlauf zur Verfügung, um die beiden nach wie vor vakanten Sitzen in der Bezirkskirchenpflege Bülach zu besetzen. Ruth Fries-Weilenmann stellt sich hingegen gemäss Bezirkskirchenpflegepräsident Ulrich Schwab nicht mehr zur Wahl. (Zürcher Unterländer)