Bibers Baum war bald beseitigt

Der Fortschritt war langsam aber stetig erkennbar. Zahn um Zahn arbeitete sich ein Biber seit Anfang Jahr in nächtelanger Fleissarbeit an einem Baum ab, dies nur wenige Meter neben der Panzerpiste am Flughafen. Bis der Baum schliesslich fiel, vergingen ein paar Wochen.

Das Werk des Biber vollendeten allerdings Forstarbeiter, die das gefällte Holz auch bald beseitigten. Pech für die pelzigen Holzfäller, denn auch die Nager hätten ihre Freude am Gehölz gehabt. Zwar haben sie noch einige Zweige ergattern können, wie ein paar blitzblank abgenagte Äste vor Ort zeigen. Doch der Rest dieser bäumigen Nahrungsquelle ist nun beiseite geräumt. In der Bachenbülerallmend mit dem riesigen temporären Tümpel in der Mitte sind derzeit nur noch Essensreste der Biber zu finden, und ein grosser Haufen Sägespähne rund um den Wurzelstock.

Trotz Fluglärm und Joggern da

Im Winterhalbjahr sind die Biber in der Landschaft sichtbarer als sonst. Und weil die Vegetation dann wenig frisches Grünzeugs hergibt, fällen die Tiere in dieser Jahreszeit auch Büsche und ganze Bäume, um an Rinden und feinere Zweige heranzukommen. Darauf sind sie im Sommer nicht angewiesen, wenn es dann überall spriesst und grünt und die Natur genügend sonstige Nahrung bereit hält. Ein Augenschein vor Ort zeigt, dass die Flughafenbiber nicht nur bei der Panzerpiste, sondern auch bis an den Flughafenzaun heran so manchen Busch und Baum gefällt haben.

Die grössten Nager der Schweiz scheinen sich wohlzufühlen zwischen Panzer- und Flugpiste. Weder der unüberhörbare Jetlärm noch Spaziergänger mit ihren Hunden sowie Biker, Jogger und die regelmässig patroullierende Polizei bewirkten bislang nicht, dass die hierzulande einst ausgerottete Spezies wieder aus dem Gebiet abwandert. Im Gegenteil: die Biber haben sich seit Jahren gehalten und offensichtlich auch vermehrt in diesem eher schwer zugänglichen Revier.

Viele neue Reviere in Region

Die jüngste Verbreitung des Bibers erfolgt den Wasserläufen entlang. So ist das Revier der beiden Nagerfamilien im Gebiet Halbmatt und Bachenbülerallmänd via Glatt erfolgt, von wo die Tiere einst im eingedolten Bach unter dem Pisten des Flughafens hindurchgetaucht sind um von der Oberglatter auf die Winkler Seite zu kommen. Das Unterland ist gemäss Zahlen des Bibermonitorings 2017 zu einer neuen Biberhochburg geworden. Innerhalb der letzten drei Jahre entstanden an der Glatt sowie im Gebiet Flughafen und Neeracher Ried 13 neue Reviere. Insgesamt gibt es im Kanton Zürich 106 Reviere, die meisten davon im Weinland entlang der Thur und deren Seitenzuflüssen. Der aktuelle Biberbestand wird auf knapp unter 400 Tiere geschätzt. ()