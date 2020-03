Bibliothek erhält mehr Geld

Am 25. April ist der Welttag des Buches. In der Stadtbibliothek Bülach können Besucher kostenlos schmökern und eine Rose mit nachhause nehmen. Das heisst, sie könnten - Denn ob die Bibliothek bis dahin schon wieder offen ist, ist genauso fraglich wie bei den Läden, Restaurants oder Schulen. Am Samstag wurden die Kunden per Mail darüber informiert, dass alle Fristen für ausgeliehene Medien automatisch bis zum 15. April verlängert würden. Inzwischen ist klar: Die Bibliothek bleibt sicher bis zum 19. April zu.

Die Stadtbibliothek ist beliebt: Glaubt man der Statistik, so leiht sich dort sonst alle fünf Minuten jemand ein Medium aus. Knapp 110‘000 Bücher, Comics, Hörbücher, CDs und DVDs waren es allein im Jahr 2019. Dabei kann die mit 80 Jahren schon fast altehrwürdige Institution auf eine treue Kundschaft zählen, die ausgesprochen regelmässig an der Marktgasse 35 vorbeischaut: Der Jahresbericht 2019 weist die Anzahl der Besuche mit 53'300 aus, die Zahl der aktiven Kunden derweil lediglich mit etwas über 2000.

1,63 Franken Minus

Vor Ort wird der Laden von einem Team geführt, das derzeit aus sechs Damen besteht. Rechtlich steht der Verein der Lesegesellschaft Bülach dahinter. Nun lässt sich eine öffentliche Bibliothek kaum rentabel betreiben. Das belegen auch die Kennzahlen aus der Bülacher Jahresrechnung von 2018: Der Betriebsaufwand pro einzelnes ausgeliehenes Medium beläuft sich auf 2.25 Franken. Davon holt die Bibliothek aus eigener Kraft 62 Rappen wieder rein, die übrigen 1,63 Franken pro Medium sind das Defizit.

Dieses Minus wird jeweils durch einen jährlichen Betriebsbeitrag aus der Stadtkasse aufgefangen. Seit 2015 beläuft sich diese Summe auf jeweils 186'000 Franken. Darüber hinaus stellt Bülach die Räumlichkeiten gratis zur Verfügung.

Plus drei Franken

Ende 2020 läuft der entsprechende Vertrag zwischen Stadt und Bibliothek aus. Darum wird der Stadtrat dem Parlament beantragen, diese sogenannte Leistungsvereinbarung für weitere fünf Jahre zu erneuern. Kürzlich hat er den Antrag zu diesem Geschäft zuhanden des Gemeinderats verabschiedet. Er sieht vor, den Betriebsbeitrag um 21'000 auf 207'000 Franken zu erhöhen; ein Plus von 11,3 Prozent.

Die Erhöhung, so führt die Stadtregierung in der Weisung aus, sei nötig, um die Besoldung der Mitarbeiterinnen der Teuerung anzupassen – etwas, was seit 2012 nicht mehr geschehen ist. Seit damals erhielt das städtische Personal Teuerungsausgleiche und generelle Lohnerhöhungen von 4,95 Prozent. Weil die Lohnkosten bei der Bibliothek nun für den gesamten Zeitraum von 2012 bis 2025 angepasst werden sollen, ergibt sich daraus eine Erhöhung des Stundenlohns um drei Franken.

Rechnet man den Verzicht auf die Mieteinnahmen mit ein, was buchhalterisch einer Umlage von 118800 Franken entspricht, so soll die Stadtbibliothek künftig mit rund 326'000 Franken jährlich zu Buche schlagen. Letztmals erhöht wurde der Betrag bei der letzten Verlängerung der Leistungsvereinbarung vor fünf Jahren, um 20'000 Franken. Damals verlangte der Stadtrat von der Bibliothek, dass diese ihre Einnahmen um 10'000 Franken steigert; man erhöhte die Abonnementspreise für Bülacher von 60 auf 70 Franken (Jahresabonnement Erwachsene mit DVD-Ausleihe) und für Auswärtige von 70 auf 80 Franken.

Moderner werden

Abgesehen vom Betriebsbeitrag soll das Stadtparlament auch Geld für die Modernisierung der Haupträume der Bibliothek sprechen. Nachdem 2019 bereits der Kinder- und der Ausleihbereich erneuert wurden – dafür waren 50'000 Franken gesprochen worden – bestehe nun beim Hauptraum (Erdgeschoss und Obergeschoss) Handlungsbedarf, so schreibt der Stadtrat. Insgesamt werden dafür 12'0000 Franken beantragt. Im Wesentlichen geht es dabei um Malerarbeiten sowie um eine neue Beleuchtung, ferner stehen neue Teppiche und 18 Stühle auf der Einkaufsliste.