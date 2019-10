Bis 2030 braucht es 25 Klassenzimmer mehr

Das Bevölkerungswachstum stellt die Schule Bülach vor grosse Herausforderungen. Bereits heute ist die Schülerzuteilung in der Stadt mit ihren grossen Neubauquartieren im Norden alles andere als einfach. Während der Bezug des Guss-Areals angelaufen ist, hat der Bau des Glasi-Areals mit 560 Wohnungen eben erst begonnen. Es gibt heute Grenzgebiete, in denen Schülerinnen und Schüler in das eine oder das andere Schulhaus zugeteilt werden. Das zeigt die auf der Website der Schule aufgeschaltete Karte mit den Einzugsgebieten.

Flexibilität bei Zuteilung hat Grenzen

«Wir können aber nicht Schüler vom Norden der Stadt ins im Süden gelegene Schulhaus Schwerzgrueb einteilen oder umgekehrt. Der Schulweg muss sicher und zumutbar sein», sagt Markus Fischer, Leiter Bildung. Lange und problematische Schulwege würden von den Eltern kaum mehr akzeptiert. Die Kosten für Schulbusfahrten liegen bereits heute bei 200 000 Franken. In der ganzen Stadt rechnet man bis in zehn Jahren mit 500 zusätzlichen Kindern.

«Wir müssen Schulraum dort schaffen, wo der Hauptzuwachs stattfindet», sagt Fischer. Allein im Einzugsgebiet des Schulhauses Allmend wächst die Schülerzahl bis 2030 um 300 Kinder. Etwas später setzt das Wachstum im Norden, dem Einzugsgebiet des Schulhauses Hohfuri ein. Dort rechnet man mit bis 2040 mit einem Wachstum von 350 Schülern. Im Südosten (Schwerzgrueb) geht man von gut 100 Schülern aus. «Dieses gestaffelte Wachstum hat einen Einfluss darauf, wo und wann wir Schulbauten planen.»

Schulhaus Allmend: Sanierung bevorzugt

Eine von der Primarschule in Auftrag gegebene «Machbarkeitsstudie Allmend und Hohfuri» soll aufzeigen, wie im Norden und im Südwesten der Stadt Raum für zusätzliche Klassen geschaffen werden könnte. Für die Schule Allmend stehen derzeit zwei Szenarien im Raum: Sanierung und Erweiterung mit einer Grobkostenschätzung von 42 Millionen oder Rückbau und und Gesamtneubau für rund 52 Millionen Franken. Stadtrat und Schule haben beschlossen, die Variante Sanierung weiterzuverfolgen. Die wichtigsten Gründe: tiefere Kosten, Erhalt der Bausubstanz, weniger Provisorien und schnellere Realisierbarkeit.

Schulhaus Hohfuri: mit oder ohne Guss

Auch bei der Schulanlage Hohfuri stehen zwei Varianten im Raum. Bei der einen würde diese zwölf Klassenzimmer erweitert werden. Die Grobkostenschätzung dafür liegt bei rund 33 Millionen Franken. Eine zweite Variante sieht vor, dass dort lediglich sechs Klassenzimmer gebaut und auf dem stadteigenen Grundstück «Guss» ein Neubau erstellt, was gut 4 Millionen Franken teurer kommen würde.

Schulhaus Allmend: Sowohl Stadtrat als auch Schulpflege Bülach ziehen eine Sanierung und Erweiterung einem Neubau vor. Foto: Balz Murer

Stadt und Schule favorisieren Variante zwei. «Das Schulhaus Hohfuri würde eine pädagogisch vertretbare Grösse behalten», sagt Fischer. Man könnte gestaffelt bauen, Das mache es für die Stadt finanziell erträglicher und ermögliche ein flexibles Reagieren auf den effektiven Schülerzuwachs: «Wir wissen ja nicht, wie Familien mit Kindern effektiv in die Neubaugebiete ziehen werden.» Ausserdem erhofft man sich, dass ein Schulhaus Guss als Begegnungszentrum dient und so zur Identifikation mit dem Quartier beiträgt.

Bei der Präsentation der Studie im Gemeinderat anfangs Woche zeigte sich, dass die Bülacher Schulraumplanung wohl noch sehr viel zu diskutieren geben wird. So plädierte René Anthon (SVP) für einen Neubau auf dem Areal Allmend. Es mache keinen Sinn, in ein altes Schulhaus zu investieren. Seine Parteikollegin Romaine Rogenmoser bemängelte, dass der Standort Schwerzgrueb bei der Studie nicht einbezogen wurde: «Man will einfach unbedingt ein Schulhaus Guss.»