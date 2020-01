Bis Mitte März ist jedes Wochenende Fasnacht

Wer morgen in Buchs mit Spritzen und Bluttransfusionen ausgestattete Gestalten in weissen Ärztekitteln herumwandeln sieht, hat nichts zu befürchten. Im Gegenteil, unter den Kostümen der «Dopingkontrolleure» stecken die Waynes, die Organisatoren der Buchser Fasnacht, und wollen gute Laune verbreiten. «Wir vermuten, dass sich viele Gäste wegen unseres Mottos ‹Olympiade› als Sportler verkleiden. Deshalb haben wir als Organisatoren etwas anderes gewählt», erklärt Silvan Gründler die Kostümwahl. Neben bekannten Sportgrössen aus der Tennis-, Leichtathletik- oder Skiwelt erwartet er aber auch Kostüme, die auf das Ursprungsland der Olympischen Spiele, das antike Griechenland, anspielen.

Erwachsene sind nur schwer für Fasnacht zu begeistern

Seit vergangenem Wochenende, als die Weiacher die Fasnachtssaison eingeläutet haben, ist das Unterland fest in der Hand der bunten und feiernden Gestalten. Jedes Wochenende sind in mindestens einer Gemeinde der Region Kostümierte unterwegs (siehe Box). Neben der grössten Fasnacht der Region in Bassersdorf gibt es in vielen Gemeinden kleine, aber feine Anlässe, zum Beispiel in Stadel oder Otelfingen. In vielen Gemeinden finden aber auch separate Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene statt. So auch in Buchs: Um 14.30 Uhr startet der Umzug und um 15.15 Uhr die Kinderfasnacht. Ab 20 Uhr findet eine Party für Erwachsene statt.

Eindrücke aus der Buchser Fasnacht 2018

Obwohl oder gerade weil das Angebot an verschiedenen Fasnachten im Unterland gross ist, wird es – zumindest in Buchs – immer schwieriger, genügend Erwachsene für den Anlass zu gewinnen. Während der Kinderumzug jedes Jahr sehr gut besucht ist, stagnieren die Zahlen bei der Party am Abend. «Im Unterland ist es schwierig, Leute für die Fasnacht zu begeistern», sagt Gründler. «Unsere grosse Motivation sind die vielen Kinder am Nachmittag. Der Aufwand würde sich nur für die Fasnachtsparty am Abend nicht lohnen», sagt er. Angst, dass der Buchser Fasnacht daher bald das Aus drohen könnte, muss aber vorerst niemand haben: «Solange es die Waynes gibt, gibt es auch die Buchser Fasnacht», verspricht er.

Der Verein, der sich unter anderem die Förderung des Dorflebens auf die Fahne geschrieben hat, organisiert die Fasnacht seit 2012. Das sechsköpfige OK ist seit Anfang Dezember mit den Hauptarbeiten zur Fasnacht beschäftigt, wobei zum Beispiel das Anfragen der Guggenmusiken schon viel früher gemacht werden muss. Insgesamt eine «riesige, aber schöne Aufgabe», wie Gründler sagt.

Neue Halle und neue Route haben sich bewährt

Fand die Fasnachtsparty im letzten Jahr erstmals im neuen Gemeindesaal statt, hat sich das Gebäude als Veranstaltungsort für diverse Ereignisse in der Zwischenzeit etabliert. «Wir sind dankbar, dass wir diese neue Halle haben», sagt Gründler. Bezüglich Infrastruktur und technischer Ausstattung biete die Halle im Gegensatz zur Mehrzweckhalle Zihl viele Vorteile.

Durch den neuen Veranstaltungsort musste letztes Jahr auch die Route des Kinderumzugs angepasst werden. Sie führt nun via Unterdorf durch den Dorfkern zum Gemeindesaal. Die neue Wegführung sei letztes Jahr gut angekommen, sagt Gründler. Zudem biete sie ein Plus für müde Kinder: Die mühsame Steigung zum Schulhaus Zihl müssen die Kleinen nicht mehr unter die Füsse nehmen.