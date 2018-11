Bis Weihnachten sind Duttis Öltanks weg

Ein Stoss mit der Baggerschaufel und über 40 Meter Stahl fallen laut scheppernd entzwei. Dann kehrt kurz Stille ein. «Sieht gut aus», ruft Polier David Zehrfeld seinen Arbeitern zu. Zwei von ihnen haben auf dem riesigen Bauplatz etwas oberhalb des Rheinufers soeben einen der riesigen Öltanks der Länge nach zerteilt. Ein paar Minuten zuvor spritzten die Funken meterweit, als auf beiden Seiten der drei Meter dicken Röhre die Schweissbrenner heiss liefen.

Auf einem Geländevorsprung am oberen Rand des leicht abschüssigen Areals steht auch Urs Eberle und nickt zufrieden. Er ist Projektleiter der Firma Eberhard, die den Auftrag gefasst hat, hier am Hochrhein die schmutzigen Reste von «Duttis» Vision zu beseitigen. Dem Gründer der Migros schwebte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor, dass der Rhein für grössere Lastkähne schiffbar gemacht wird. Also liess «Dutti» ab 1957 rund 800 Meter unterhalb der Tössegg auf dem Gemeindegebiet von Eglisau beim Weiler Tössriederen ein gigantisches Tanklager bauen. Ein Hafen sollte dort auch noch angelegt werden, doch dazu ist es nie gekommen. Bis heute können keine grossen Frachtschiffe weiter rheinaufwärts fahren als bis ins aargauische Kaiseraugst.

Nach 1978 praktisch vergessen

Im Zürcher Unterland kam in all den Jahren nie ein Tankschiff an. Doch im Treibstofflager mit freier Sicht auf Buchberger Weinhänge am gegenüberliegenden Ufer füllten sich die insgesamt 199 Tanks trotzdem. Bis 1978 wurde das unterirdische Tanklager Tössriederen über eine recht gut ausgebaute Zufahrtsstrasse mit Lastwagen von der Hauptachse Bülach-Eglisau her angesteuert. Das rechnete sich aber langfristig nicht und so beendete die Betreibergesellschaft Migrol, dieses abenteuerliche Projekt 21 Jahre nach der Inbetriebnahme der ersten Betontanks. «Danach ging das Tanklager praktisch in Vergessenheit», weiss Eberle. Das hab e wohl auch mit der G eheimhaltung zu tun, die beim Bau dieser Infrastruktur galt. Inzwischen sind weitere 40 Jahre vergangen und bald werden die Spuren jener kühnen Idee Duttis verschwunden sein. «Das ist einer der letzten Tanks gewesen», sagt Eberle und deutet auf den Boden unter den Füssen. «Da liegen jetzt noch sechs weitere solche Tanks.» Es sind Stahlkonstruktionen der längen Sorte.

Seit Ende Mai hat die auf solche und ähnliche Altlastensanierungen spezialisierte Firma Eberhard auf dem Areal Tanks ausgegraben. «Dank der vorgezogenen Rodung Anfang dieses Jahres konnten wir nach Eintreffen der Baubewilligung bereits mit dem Rückbau der Tanks loslegen», ist der Projektleiter froh. Denn wo sich jetzt die kahle Einöde des Bauplatzes immer weiter ausdehnt, wuchs auf rund 26 000 Quadratmetern teils dichter Wald über den vergammelten Tanks. Das entspricht einer Fläche von etwas mehr als dreieinhalb Fussballfeldern. «Es war ein völlig verwildertes Gebiet. Und die offenen Tanks mitten drin waren eine echte Gefahr», erklärt Eberle. Über Jahre seien nämlich viele der Tankdeckel offengestanden. Zuletzt hatte man die Löcher notdürftig mit Ketten gesichert, dennoch hätten die Bauarbeiter beim Rückbau etliche offene Tanks vorgefunden. Diese Gefahr ist nun definitiv gebannt.

«Die offenen Tanks waren eine echte Gefahr.»







Urs Eberle, Gesamtprojektleiter Rückbau Tanklager

Im vergangenen Sommer kam man auch dank der trockenen Witterung viel schneller voran. Zudem hatten nicht alle der 174 Stahltanks eine gefährliche Asbestbeschichtung. Die kontaminierten 20-Meter-Tanks sind inzwischen alle am Stück per Tieflader in ein Spezialwerk gebracht worden, wo die krebserregenden Fasern in einer Unterdruckhalle weggestrahlt wurden. Weil die Labortests ergeben haben, dass die grossen 40-Meter-Stahltanks keinen Asbest enthalten, können diese jetzt überhaupt vor Ort zerlegt werden, erklärt der Boss. «So kommen wir doppelt so schnell voran.»

Tanks wie Einfamilienhäuser

Angefangen hatten Eberles Männer mit den quadratischen Betonbunkern. «Das waren neun Tanks, jeder so gross wie ein Einfamilienhaus», sagt er und zeigt auf das letzte dieser Vierecke, dem die Decke weggespitzt wurde. Jetzt ist es eine Art Mulde. «Es dient uns als Zwischenlager für kontaminiertes Erdreich, vor dem Abtransport.» Denn auf dem Areal hätte es auch manchen Unfall, vor allem beim Befüllen der Tanks, gegeben. «Die Betreiber haben das aber erstaunlich gut dokumentiert», sagt der Projektleiter. Nach der Betriebseinstellung vor vier Jahrzehnten sei die ganze Anlage entleert und auch geputzt worden. Trotzdem hatte sich ein beträchtliches öliges Schmutzwassergemisch in den Tanks angesammelt. Eine Filteranlage auf dem Bauplatz hilft die Sosse zu reinigen. Letztlich wurde der Rest nach strengen Kontrollen in den Rhein geleitet. «Die Kantonsbehörden haben alles genaustens überwacht», versichert Eberle.

Am Spazierweg zwischen Eglisau und dem Tössegg wird kurz vor Weihnachten wieder Ruhe einkehren. Dann werde man fertig sein mit der Beseitigung des letzten Tanks. «Die Oberfläche liegt hier dann etwa zwei Meter tiefer als zuvor», sagt Eberle. «Wir haben ja hauptsächlich Luft aus dem Boden gehoben.» Zusätzliche Erde werde nicht herbeigekarrt. Das verursacht weniger Lastwagenfahrten, was ein wichtiger Grund war, wieso seine Firma den Zuschlag erhielt.

Die Kosten der Aktion von gegen 5,5 Millionen Franken bezahlen fast vollständig Duttis Nachfolger. «Das muss man der Migros hoch angerechnen», findet selbst der Projektleiter der Baufirma. Denn der Grossverteiler hat das Areal längst verkauft. Dank dem Entscheid alles zu sanieren, wird das Areal im Sommer 2019 endgültig der Natur zurückgegeben. Dann wird sich hier ein Schutzgebiet ausbreiten.

(Zürcher Unterländer)