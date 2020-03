Bisher nur ein Kandidat für den Dielsdorfer Gemeinderat

Dielsdorf braucht ein neues Mitglied für den Gemeinderat. Für die Ersatzwahl, die voraussichtlich im Mai stattfinden würde, hat sich bisher jedoch nur ein Kandidat zur Wahl gestellt: Yannick Buchs bewirbt sich für die Rest der Amtsdauer 2018-2020. Gehen bis am 6. März keine weiteren Wahlvorschläge ein, würde der diplomierte Elektroingenieur still in den Gemeinderat gewählt werden.

Buchs ist von klein auf stark mit der Gemeinde verbunden und spielt seit 30 Jahren im Eissportverein Dielsdorf-Niederhasli. Bisher war er auch im Wahlbüro der Gemeinde tätig, wo sein Interesse für die Politik geweckt wurde. «Ich bin kein klassischer Politiker», räumt er ein. «Als Ingenieur basieren meine Entscheidungen und Lösungen jedoch immer auf Fakten.» Als wichtige Herausforderungen der Gemeinde sieht er die Verkehrsplanung und die Entwicklung eines lebendigen Dorfcharakters. «Es muss gelingen, dass Einwohnerinnen und Einwohner wieder mehr am Dorfleben teilhaben.»

Frage um das Ressort

Seit Dezember, als der damalige Hochbauvorsteher Kurt Baur überraschend verstarb, muss der Gemeinderat mit einem Mitglied weniger auskommen. Zwischenzeitlich wurden Baurs Geschäfte von Tiefbauvorsteher Rolf Meier und Gemeindepräsident Andreas Denz übernommen. Ob das neu gewählte Gemeinderatsmitglied das Hochbauressort übernimmt, steht derzeit noch nicht fest. «Aus heutiger Sicht ist keine Ressortneuverteilung zu erwarten», sagt Gemeindeschreiber Nando Nussbaumer auf Anfrage. Dieser Entscheid werde vom Gemeinderat aber erst später gefällt werden.

Wird Bachs tatsächlich gewählt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Hochbauamt übernimmt, also gross. Pläne das Ressort gänzlich umzukrempeln, hegt er jedoch nicht: «Ich habe grossen Respekt vor der Arbeit, die Herr Baur geleistet hat. Er und sein Team haben mit der Revision der Bau- und Zonenordnung und dem Teilrichtplan Zentrum die Voraussetzungen geschaffen, das Dorfzentrum wieder attraktiver zu machen.»