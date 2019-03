Bissige Hunde verunsichern Hundehalter

Der Hörnligraben zwischen Dietlikon und Wallisellen ist bei Hundehaltern beliebt. Die Felder und der Hügel mit Reben laden zu Spaziergängen ein. Fast immer finden Vierbeiner dort Artgenossen zum Spielen. In den letzten zwei Wochen kam es hier und im Gebiet Tambel allerdings auch zu weniger schönen Vorfällen. Details kann die Gemeinde Wallisellen derzeit zwar noch nicht nennen, doch gemäss Gemeindeschreiber Marcel Amhof hat man Kenntnis von mehreren Fällen, in welchen Hunde erheblich durch Bisse von anderen Hunden verletzt worden seien.

Ein erster Fall ereignete sich am Donnerstag dem 21. Februar. Damals soll ein Husky von einem Bullterrier angegriffen und verletzt worden sein. Weil sich die Halter der beiden Hunde offensichtlich einigen konnten, dass die Tierarztrechnung vom Besitzer des Bullterriers bezahlt wird, wurde auf eine Anzeige verzichtet. Eine Woche später fielen die Besitzer der Bullterriers dann erneut negativ auf. Eine Hundehalterin war am Morgen mit ihrer vierjährigen Hündin unterhalb des Rebbergs unterwegs. Von unten konnte sie erkennen, dass sich oben am Hügel Leute befinden. «Von Zeit zu Zeit arbeiten andere Hundebesitzer dort mit ihren Tieren. Ich habe meine Hündin daher an die Leine genommen, damit sie die anderen nicht beim Training stört», erzählt die Frau. Kurz darauf sei ein Bullterrier regelrecht den Hügel hinunter geprescht. «Der Bullterrier hat meine Hündin angegriffen», führt die Halterin aus. Glücklicherweise habe sich ihre Hündin verteidigen können. Erst nach mehrmaligem Rufen sei es ihr gelungen, die Besitzerin des Bullterriers dazu zu bringen, den Hügel hinabzusteigen und ihren Hund an die Leine zu nehmen.

«Kurz darauf habe ich gemerkt, dass meine Hündin Beisswunden hat», sagt die Halterin weiter. Sie liess sie deswegen vom Tierarzt behandeln. Und später machte sie sich auf den Weg zur Polizei. Dort berichtete sie während rund eineinhalb Stunden von dem Fall und reichte Anzeige gegen die Besitzer des Bullterriers ein, was auch der Grund ist, warum sie nicht namentlich erwähnt werden möchte. «Schade ist, dass der Hörnligraben dadurch in ein schlechtes Licht gerückt wird. Eigentlich sind hier nämlich Hundehalter unterwegs, die gut erzogene Tiere haben.» Der Fall wurde auch ans Statthalteramt in Bülach weitergegeben sowie dem Veterinäramt des Kantons gemeldet. Ein Vorfall wird als erheblich eingestuft, wenn er eine ärztliche oder tierärztliche Konsultation erfordert.

Gemäss verschiedenen Hundebesitzern im Raum Wallisellen soll es am Freitag vor einer Woche noch zu einem noch schlimmeren Hundebissfall gekommen sei. Ein 15 Jahre alter Hund soll dabei derart erhebliche Verletzungen erlitten haben, dass er eingeschläfert werden musste. Die Kantonspolizei hat davon allerdings keine Kenntnis, eingegangen ist bisher nur eine Anzeige im Fall der bereits erwähnten gebissenen Hündin. (Zürcher Unterländer)