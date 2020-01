Blei im Boden zwingt Gemeinden zum Handeln

An etlichen Schiessständen wird immer noch ins Erdreich geschossen. Dabei verursacht das Schiessen heutzutage den grössten Eintrag von Blei in die Umwelt, mehr als doppelt so viel wie Verkehr, Industrie und Gewerbe zusammen, wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) auf seiner Webseite festhält. So enthält das Erdreich um die rund 4000 Schiessanlagen in der Schweiz, die im Kataster der belasteten Standorte eingetragen sind, mehrere zehntausend Tonnen Blei aus dem Schiessbetrieb. Das Umweltschutzgesetz verlangt darum, dass alle schadstoffbelasteten Kugelfänge saniert werden.

Emissionsfreier Kugelfang

Zu diesen belasteten Standorten zählt auch jener beim Schützenhaus Dänikon-Hüttikon am Fuss des Altbergs auf Däniker Gemeindegebiet. Die beiden Furttaler Gemeinden planen nun eine Schwermetallsanierung des Kugelfangs und rüsten die Schiessanlage nach dem neusten Stand der Technik um. Das Bauprojekt liegt derzeit öffentlich auf.

«Das belastete Gebiet muss abgetragen und entsorgt werden.»José Torche, Gemeindepräsident Dänikon

Wie Dänikons Gemeindepräsident José Torche auf Anfrage schreibt, wird das belastete Erdmaterial abgetragen und entsorgt. Neue Trefferanzeigen und ein neues Kugelfangsystem werden montiert sowie Blenden für einen besseren Lärmschutz eingebaut und, nach Abschluss der Arbeiten, die Umgebung rekultiviert. Laut Torche ist eine auf Sanierungen von Schiessanlagen spezialisierte Firma mit der Bauleitung und Umsetzung beauftragt. Bis Ende Jahr beteiligt sich der Bund an den Kosten.

Schiessverein zahlt zwei Trefferanzeigen

Bei der Sanierung von 300-Meter-Schiessanlagen übernimmt der Bund 8000 Franken pro Scheibe, bei den zehn Scheiben in Dänikon also 80000 Franken. Der Kanton trägt 51 Prozent der anrechenbaren Sanierungskosten, das heisst zirka 154000 Franken. Die Gemeinden Dänikon und Hüttikon tragen 22 Prozent der Kosten: der Gesamtanteil von Dänikon beträgt gemäss Budget 218000 Franken, jener von Hüttikon 108000 Franken. Laut Torche wird auch der Schiessverein zwei Trefferanzeigen finanzieren.

Die Baupläne liegen bis am 31. Januar auf der Gemeindeverwaltung von Dänikon öffentlich zur Einsicht auf. Torche rechnet mit Beginn der Arbeiten ab Oktober. Die Sanierung und die Montage des Kugelfangsystems dauern zirka sechs Wochen, so dass anfangs Dezember wieder geschossen werden kann, hält er weiter fest.

Auch Dällikon zieht nach

Auch am Schiessstand von Dällikon wird noch ins Erdreich geschossen. Dort sind jetzt ebenfalls Kugelfangkästen geplant; das Bauprojekt ist liegt bis am 6. Februar öffentlich auf.

Trotz der Bundesvorgabe hat man im Furttal mit den Sanierungsarbeiten und dem Bau neuer Kugelfanganlagen zugewartet. Bislang war unklar, ob alle sechs Schiessanlagen im Tal weiterbestehen werden oder ob die Schützenvereine näher zusammenrücken und man einige Anlagen schliessen kann. Laut Dänikons Gemeindeschreiber Lukas Kalberer sind diese Diskussionen mittlerweile vom Tisch. Die Schiessanlagen bleiben. Jetzt gelte es, die Arbeiten rasch anzupacken und so die Bundesbeiträge zu sichern.