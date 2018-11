Blumiger Adventsschmuck belebt alte Mauern

Täglich fahren zig Verkehrsteilnehmer am Bertschihaus in Höri vorbei. Es steht genau im Rank nach der Brücke über die Glatt in Höri. Vielleicht hat sich der eine oder andere schon gefragt, wie es wohl im Innern des Hauses aussieht. Wer an der Vernissage vom Donnerstagabend dabei war, konnte seine Neugier stillen. Denn das Haus und sein Innenleben stehen fast etwas in Konkurrenz zur Adventsausstellung von Florium, die noch bis Sonntag dauert. Besucher erreichen die Ausstellung über ausgetretene Sandsteinstufen, die eine lange Geschichte erzählen könnten. Und der Keller des Hauses, mit seinem Kopfsteinboden und den alten Weinfässern, wird ebenso integriert.

Moderne Blumengestecke

Die Blumen- und Adventsgestecke und Kränze des Niederglatter Blumengeschäfts Florium sind eine kleine Welt für sich. Materialien, wie beispielsweise Bohnen, Vogelflügel, Beeren, Samen oder Laub, wurden kunstvoll in Form drapiert. «Ich mag es, wenn nicht alle Details auf den ersten Blick sichtbar sind», erklärt Séverine Graf ihre Leidenschaft für die üppigen Gestecke. In den zehn Jahren, die sie bereits ihr Geschäft führt, beobachtete sie, dass Adventsschmuck durchaus mit der Mode geht. Dies macht sich meist in den Farben bemerkbar. Heuer sind es vor allem Grüntöne, die vorherrschen.

Graf würde ihr Dekorationsmaterial gerne vermehrt selber in Wald und Wiese sammeln. Allein fehle ihr und ihrem Team die Zeit dazu. Ein Adventsgesteck sei in rund einer Stunde gemacht. Einiges länger arbeitete sie an den grossen «Schalen», welche kunstvoll mit Tannzapfen und Eucalyptusrinde hergestellt wurden und an der Ausstellung ebenfalls zu sehen ist.

Werkschau der Künstler

Zusammen mit dem Blumengeschäft nahmen aber auch vier Künstler die Gelegenheit wahr, um am eigenwilligen Ausstellungsort im Bertschihaus ihre Werke zu präsentiern. So stellen im altbelassenen Weinkeller Bruno Lang und sein Bruder ihre gedrechselte Holzkunst aus. Man ist versucht, alles anzufassen. Rund und schön poliert ist beispielsweise eine grosse Kugel. Nach deren Zweck gefragt, schmunzelt Bruno Lang und sagt: «Es ist Etwas für das Auge. Einfach als Dekoration gedacht».

Den Keller teilen sich die beiden Holzkünstler aus Regensdorf mit Yvonne Fröhlich, die ihre Töpferkunst zeigt und mit Sandra Kappeler. Von ihr sind Kunststofftäschchen zu sehen.

Im Wohnraum fallen die mit originellen Stoffen bezogenen Stühle und Sessel auf. Dies sind die Werke von Sarah Bünter. «Hier auszustellen war mein Wunsch, seit ich bei «Kunst am Rank» mitgemacht hatte», schwärmt Séverine Graf. Besonders der Keller hatte es ihr schon immer angetan.

Übrigens: Séverine Graf von Florium hat für die Haltbarkeit ihrer Adventsgestecke und und -kränze noch einen Tipp bereit, damit sie möglichst lange halten: «In einem kühlen Raum lagern und ein- bis zweimal wöchentlich wässern.» (Zürcher Unterländer)