Blutauffrischung für Süniker Chilbi

Vier Bands treten auf

Die Süniker Chilbi wartet wiederum mit einem vielfältigen Programm auf:



Am Samstag, 8. September, gibts ab 18 Uhr den «Süniker Znacht». Die Stallbar geht um 21 Uhr in Betrieb und ab 21.30 Uhr spielt dort die Wetziker Deutschrock-Band Kabelbrand live auf.



Am Sonntag, 9. September, wird die Festwirtschaft um 11 Uhr geöffnet. Erstmals wird dabei das Süniker-Bräu ausgeschenkt. Das kulinarische Angebot aus der Pfanne und vom Grill wird mit Flammkuchen aus dem Steinofen erweitert.



Ab 12 Uhr tritt Miss Helvetia mit einem Mundart-Jodel-Pop-Konzert in Aktion. Ab 15 Uhr spielt die Band Rosewood ihren Südstaaten-Country-Rock – und das nicht nur für Rednecks, Linedancer und Cowboys. Die Aargauer Formation AzTon spielt ab 18 Uhr rockige Covers.



Auf der Kinderspielstrasse ist am Sonntag von 13.30 bis 17.30 Uhr viel los. Nicht nur ist die Süniker Rytschuel in Betrieb, sondern auch das Thema Zoo bietet viel Attraktives. Eselreiten, Päcklifischen oder Kegeln sind weitere Betätigungsmöglichkeiten.



Im benachbarten Ortsmuseum kann am Sonntag von 14 bis 16 Uhr die Ausstellung besucht werden.