Boden als Altersheim-Reserve

Als «Neuartige Konzeption» feierte die NZZ in ihrer Morgenausgabe vom 4. September 1969 die Alterssiedlung Gibeleich in Opfikon. Man bezieht sich auf die Idee von Architekt E. R. Knupfer, Alterswohnungen, ein Restaurant und einen Jugendtreff in einem Gebäude unterzubringen – damals eine Novität. 50 Jahre später nun will die Stadt das Wohnheim durch einen Neubau ersetzen. Doch das gestaltet sich etwas umständlich. «Als wir uns die Sache mit einem Architekten angeschaut haben, stellten wir fest, dass uns die bestehende Dienstbarkeit in den Möglichkeiten stark einschränkt», sagt Stadtrat Valentin Perego.

Konkret geht es um zulässige Grundstückabstände und Gebäudehöhen, die einst mit Blick auf zwei im Nordosten angrenzende Grundstücke ausgesprochen restriktiv festgelegt wurden. Der Stadtrat von Opfikon schlägt nun die folgende Lösung für das Problem vor: Die Stadt soll die beiden betroffenen Grundstücke der Eigentümerin, Elisabeth Bösch-Kobel aus Mellingen, für pauschal 6,5 Millionen Franken abkaufen. Es handelt sich um eine zusammenhängende Fläche von 2000 Quadratmetern Boden. Das Geschäft steht auf der Traktandenliste der nächsten Gemeinderatssitzung vom 4. März.

Häuser bleiben vorerst da

Auf beiden Grundstücken stehen heute Gebäude: An der Adresse Kirchensteig 9 ist es ein freistehendes Einfamilienhaus, das jährlich Mieteinnahmen von knapp 35000 Franken generiert. Auf dem grösseren Grundstück, an der Talackerstrasse 78, steht ein Mehrfamilienhaus mit 14 Mietparteien, das Einnahmen von 209000 Franken generiert. Wie der Stadtrat in seinem Weisungstext ausführt, soll sich daran vorläufig auch nichts ändern. Denn für einen Ausbau des Zentrums Gibeleich liegen keinerlei Pläne auf dem Tisch.

«Heute haben das Unterland und das Glattal einen Überschuss an Pflegebetten», sagt Stadtrat Perego. Denn obschon die demografische Entwicklung deutlich hin zu mehr Senioren und auch zu mehr Pflegebedürftigen führt, hat auch die Strategie des Spitex-Ausbaus ihre Wirkung nicht verfehlt: Die Menschen können länger zuhause in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben.

«Hinter unserer Kaufabsicht stehe nicht das Ziel einer Kapazitätserweiterung, so Perego weiter. Hingegen sei mit dem Kauf der Grundstücke die Auflösung der obgenannten Dienstbarkeit verbunden. «Das gibt uns die Möglichkeit, einen zeitgemässen Neubau zu erstellen.» Gleichwohl würden 2000 Quadratmeter Boden stets eine handfeste wenn auch langfristige Planungssicherheit darstellen. (Zürcher Unterländer)