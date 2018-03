Bonus für die Wirtschaftsförderung

Die Stadt Bülach wächst rasant – und ihre Wirtschaft hinkt hinterher. An dieser, gleich von mehreren Parlamentariern gestellten Diagnose bestand am Montagabend im Gemeinderat kein Zweifel. Bei der vom Stadtrat vorgeschlagenen Therapie war es dann aber mit der Einigkeit bereits wieder vorbei. Die Exekutive beantragte dem Parlament eine Finanzspritze zur Wirtschaftsförderung in Form eines Rahmenkredits von 1,2 Millionen Franken, aufgeteilt auf vier Jahre. Damit beabsichtigte er, ein externes Mandat (200 000 Franken) und interne Projekte (100 000 Franken) zu finanzieren.

Zwar begrüssten die Fachkommission 4 und eine Mehrheit der Rechnungsprüfungskommission (RPK) das Ansinnen des Stadtrats als «richtig, wenn nicht sogar zwingend angesichts des rasanten Wachstums», wie sich Samuel Lienhart (SP) im Namen der Fachkommission ausdrückte.

Extern versus Hausgemacht

Doch bereits das Votum von Andrea Spycher (SVP) liess erahnen, dass es dann doch nicht so glatt gehen würde. «Man hat keine Ahnung, wie der Stadtrat auf die Zahl von 300 000 Franken gekommen ist», kritisierte sie im Namen der RPK-Minderheit und schob nach: «Wir sind nicht bereit, jedes Jahr 200 00 Franken für einen externen Berater auszugeben.» Die Strategie könne von Personen mit Bodenhaftung aus den Reihen des Stadtrats erarbeitet werden. Überhaupt sei das Konzept viel zu visionär und habe falsche Ansätze. Der Kredit sei deshalb entschieden abzulehnen, sagte Spycher und stellte sich damit auch gegen die Haltung ihrer Fraktion .

Kritik hagelte es von den Beobachtern Stadt Bülach. Jörg Inhelder bemängelte das Fehlen von klaren Zielsetzungen: «Wie viel Steuersubstrat will man genieren, wie viele Arbeitsplätze schaffen, wie sicherstellen, dass Kaderleute in Bülach wohnen?» All das sei nicht geklärt. So könne man auch die erreichten Ziele nicht messen. Der Rahmenkredit sei deshalb abzulehnen.

«Nicht mehr nur Brosamen»

Messbarkeit und konkrete Ziele forderte auch Cornel Broder (SVP) im Namen der SVP/EDU-Fraktion. «Die bisherigen Bemühungen des Stadtrats zur Wirtschaftsförderung waren erfolglos.» So könne es nicht weitergehen, seine Fraktion die Wirtschaftsstrategie. Auch seitens der GLP, EVP, Grünen und SP gab es Unterstützung für den stadträtlichen Antrag. «Der Stadtrat verdient unser Vertrauen», argumentierte etwa Dominic Kleiber (EVP).

Im Namen der FDP wurde Alfred Schmid deutlich: «Bisher haben wir in der Wirtschaftsgruppe nur Brosamen umhergeschoben, so kann es schlicht nicht weitergehen.» Die Stadt mit ihrer guten Ausgangslage brauche mehr Arbeitsplätze und mehr Steueraufkommen von juristischen Personen. «Um das zu erreichen, braucht es externe Profis.»

Für Verblüffung im Rat sorgte darauf Cornel Broder (SVP) . Er forderte gar eine Erhöhung des Kredits auf 400 000 Franken pro Jahr, also auf insgesamt 1,6 Millionen Franken. Dies unter einer Bedingung: Das Geld sei je zur Hälfte für einen externen Berater und für konkrete Projekte einzusetzen. Bei FDP und EVP rannte Broder offene Türen ein.

Ratspräsidentin Romaine Rogenmoser (SVP) kritisierte, die Wirtschaftsförderung käme viel zu spät. «1,2 Millionen Franken ist ein lächerlicher Betrag für das Lebenselixier einer Stadt.» Dennoch werde sie dem Kredit zustimmen: «Besser spät als nie.» Der Versuch der BSB, die Notbremse bei der Wirtschaftsstrategie zu ziehen, blieb erfolglos.

Der Rat stimmte dem Antrag auf Erhöhung des Rahmenkredits auf 1,6 Millionen Franken mit 18 zu 6 Stimmen zu. Die zusätzlichen 400000 Franken sollen für Massnahmen eingesetzt werden.

Alfred Schmid (FDP) regte an, den Betrag von 400 000 Franken jährlich ins Budget der Erfolgsrechnung einzustellen, was dem Stadtrat einen flexibleren Einsatz des Geldes erlaube. Sein Antrag setzte sich mit 22 zu 3 Stimmen durch, genauso wie das bereinigte Geschäft.

Mit 17 zu 5 Stimmen fanden die Grünen in einer Konsultativabstimmung Gehör. Sie forderten, dem Stadtrat seien folgende Ziele zu empfehlen: fünf Jahre nach Start der Wirtschaftsstrategie mindestens zehn Prozent mehr Arbeitsplätze und mindestens zehn Prozent mehr Steuern durch juristische Personen. Daniela Schenker (Zürcher Unterländer)