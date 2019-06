Bopplisser lassen sich die Jugendarbeit etwas kosten

Die Bopplisser investieren in die Zukunft der Jugendarbeit Unteres Furttal (JUF). An der Gemeindeversammlung von Donnerstag wurde dem Antrag zur Kostenbeteiligung an einem Bauprojekt für die Jugendarbeit von den 96 Stimmberechtigten (9,8 Prozent) ohne Gegenstimme stattgegeben. Als Partnergemeinde neben Otelfingen, Dänikon und Hüttikon steuert somit Boppelsen einen Anteil von 43 158 Franken an die Installationskosten von 175000 für diese Räumlichkeiten bei.

Zur Abstimmung für diesen Betrages sei es gekommen, weil die Jugendarbeit Unteres Furttal kein Zweckverband sei und der Gemeinderat es für wichtig erachtet habe, dieses Geschäft vor die Versammlung zu bringen, erläuterte Gemeindepräsident Hans-Heinrich Albrecht.

Kurz vor der Abstimmung beteuerte Andrea Leisinger vom Elternforum in einem emotionalen Plädoyer, wie wichtig ein neuer Treffpunkt für die Furttaler Jugend sei, mit welchem sie sich identifizieren könne. Als Standort für die sieben JUF-Container, inklusive Büro für die zwei Jugendarbeiter, wurde eine Brache am Erlenweg in Otelfingen gewählt.

Während zwei Bürger fanden, die Installationskosten sollten auch von der Gemeinde Otelfingen getragen werden, konterte Gemeinderätin Regina Gerber mit der Tatsache, dass die Otelfinger nicht nur das Land und die Container zur Verfügung stellten, sondern auch die Jugendlichen und mögliche Immissionen «zu sich holen» würden. In einer anderen Wortmeldung wurde die Frage an den Gemeinderat gestellt, ob es sich hierbei nicht wieder um ein Provisorium handle. «Das Projekt ist auf mindestens sechs Jahre ausgelegt, weil wir den Standort beim Bahnhof Otelfingen als langfristige Lösung ansehen», antwortete Gerber. Sie verwies zudem auf die Tatsache, dass jeder fünfte Bürger Boppelsens jugendlich und die Jugendarbeit wichtig für die Gemeinde sei.

Gute wirtschaftliche Lage

Die Jahresrechnung 2018 mit einem Gesamtaufwand von 4,59 Mio. Franken und einem Ertrag von 4,32 Mio Franken, schliesst mit einem Aufwandüberschuss von rund 264000 Franken. Siewurde mit grossem Mehr ohne Gegenstimme verabschiedet.

Gemeinderat Florian Fingerhut verwies in diesem Zusammenhang auf das «stolze» Eigenkapital in der Höhe von 12,6 Mio Franken. Die grössten Abweichungen seien in der sozialen Wohlfahrt (45000 höherer Nettoaufwand) und der Verwaltung (114000 Franken höhere Kosten) auszumachen. Die wirtschaftliche Lage sei als gut zu bezeichnen und der Gemeinderat strebe einen haushälterischen Umgang mit den Finanzen an, sagte Fingerhut.

Die Jahresrechnung der Schulgemeinde schliesst mit rund 100000 Franken besser ab, als budgetiert, da in fast allen Kostenstellen tiefere Kosten beziehungsweise höhere Erträge ausfielen. Ein Aufwandüberschuss von 364000 wird dem Eigenkapital entnommen, welches somit auf 2,92 Mio Franken sinkt.

Viele Mängel bereits behoben

Kurz und bündig informierte der seit der Ersatzwahl vom März erstmals vollständige Gemeinderat – neu ist Eveline Mäder, Hochbau/Liegenschaften, Land und Forstwirtschaft sowie Gewässer und Naturschutz – über den Stand der Arbeiten an der neuen Turnhalle des Schulhauses Maiacher. Bereits seien 70 Prozent der Baumängel behoben, erklärte Gemeinderat Martin Haas. Vier grosse Baustellen seien noch offen, darunter würden fallen das undichte Flachdach fallen, der Geruch und die Temperatur des Leitungswassers, die Deckenbeleuchtung sowie ein letztes Jahr verursachter Wasserschaden.

Ob es einen Zusatzkredit brauche, könne man erst nach dem Zustandekommen einer Sitzung mit den Planern und weiteren Sitzungen mit dem Anwalt sagen. Die provisorische Kreditüberschreitung beträgt zur Zeit 797000 Franken. Immerhin sei bereits eine substanzielle Teilzahlung vom Zürcher Kantonalverband für Sport ZKS «unterwegs», hiess es auf Anfrage.

(Zürcher Unterländer)