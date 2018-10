Braucht es in Gymnasien noch den Lateinunterricht?

PRO

Latein ist während der ersten zwei Jahre im Langzeitgymnasium Pflicht. Doch das Fach ist wenig beliebt: Nur etwa 12 Prozent aller Gymischüler im Kanton Zürich wählen das altsprachliche Profil.

Leicht könnte man da auf die Idee kommen, das Fach als Pflicht gleich ganz abzuschaffen. Für viele Studienrichtungen ist Latinum längst keine Voraussetzung mehr. Ist die Frage berechtigt, wieso ein Maturand zwar Vergil und Cicero zitieren können soll, aber nicht weiss, wie man eine Steuererklärung ausfüllt?

Natürlich. Eine solche Frage gehört zum kritischen Denken. Und genau dieses Denken fördert Latein. Zuerst einmal ist es aber eine fantastische Basis, um Sprachen zu lernen. Dank Latein habe ich Deutsch gelernt, wurde mir erst richtig aufgezeigt, in welche Bestandteile sich Sprachen zerlegen lassen und wie einzelne Elemente miteinander funktionieren. Konjugationen, Deklinationen, die Verhältnisse zwischen verschiedenen Zeitformen – das lernte ich alles im Lateinunterricht. Logischerweise spricht man nicht fliessend Italienisch, nur weil man sechs Jahre Latein hatte, aber das Grundwissen zu Sprachen haben mir Caesar und sein «de bello gallico» und Ovids «Metamorphosen» vermittelt.

Doch zurück zum kritischen Denken. Gerade das, was heutzutage so oft vermisst wird – Gymnasiasten und Studenten müss­ten zu viel auswendig lernen, das Erreichen eines Bachelors habe mehr mit Arbeit und weniger mit einem eigentlichen Studium zu tun –, bietet das Latein. Es brachte mich mit der Philosophie in Berührung, unser «Latschlehrer» erklärte uns Denksysteme, zeigte uns auf, dass sich die Menschen schon vor über 2000 Jahren gefragt hatten, was richtig und was falsch ist, ob es eine höhere Macht gibt und wie man mit Autorität umgeht.

Mich hat das so fasziniert, dass ich nach den ersten zwei Jahren im Gymnasium das altgriechische Profil gewählt habe, um mir die volle Ladung Philosophen und Geschichte zu geben. Platons «Höhlengleichnis», die Anekdoten um Diogenes, die «Ilias» – vieles davon hilft mir noch ­heute, im Alltag mit einer gewissen Distanz zu reflektieren, einen Sachverhalt, die Welt und mich selbst zu hinterfragen. Das alles begann mit Latein. Die Sprache ist der Ein­stieg in ein besseres Verständnis der Welt und zeigt einem gleichzeitig auf, wieso schon diese Einschätzung eigentlich schwierig ist. Und genau deshalb sollte Latein Pflicht bleiben.

manuel.navarro@zuonline.ch

KONTRA

Der Patient liegt im Sterben, sämtliche Reanimationsver­suche sind gescheitert. Schaltet die lebenserhaltenden Massnahmen ab, und überlasst den Latein­unterricht seinem Schicksal. Die Schüler wollen lieber Weltsprachen lernen oder ihre Programmierfertigkeiten ausbauen, anstatt Latein zu büffeln, und sie haben recht.

Denn für mehr als ein paar hochgestochene Aussprüche ist die veraltete Sprache heute nicht mehr zu gebrauchen. Alle Kinder lernen seit geraumer Zeit bereits in der Primarschule sowohl Englisch als auch Französisch. Da macht es doch im Gymnasium wirklich keinen Sinn mehr, auch noch Latein zu unterrichten, «da es einem das Erlernen weiterer Sprachen erleichtert».

Kritischer denken dank Latein? Wirklich? Ich habe das Latein in meiner Zeit an der Kantonsschule erfolgreich gemieden und dennoch ist ein kritisch denkender Journalist aus mir geworden. Vielleicht gerade deshalb, weil ich kein Vokabular einer verstaubten Sprache büffeln musste und ich so mehr Zeit hatte, mich der Gegenwart und meinen eigenen Gedanken zu widmen.

Das Latein lebt nicht mehr. Da die Sprache nur noch in Gelehrtenkreisen überhaupt verwendet wird, entwickelt sie sich nicht weiter. Aber das wäre doch gerade das Schöne an der Sprache: Sie verändert sich, vermischt sich mit anderen Sprachen, und neue Wörter entstehen. Beim Latein hingegen ist die Totenstarre eingetreten. Die Sprache zu erlernen ist etwa so sinnvoll, wie sich eine Programmiersprache aus den 80er-Jahren anzueignen.

Nicht zu vergessen ist auch der finan­zielle Aspekt. Auch das Bildungssystem ist unter Spardruck geraten, bei den Kantonsschulen wurden Abstriche gemacht. Da ist es fast schon unverantwortbar, noch Fächer zu unterrichten, die nur von drei Schülern besucht werden. Das kommt schon einem Privatunterricht gleich.

Es ist mir klar, dass all die Kanti-Lehrer, die sich in ihrer Schulzeit selber durch den Lateinunterricht quälen mussten, den alten Zopf nicht abschneiden wollen. Ich plädiere dennoch dafür. Wenn man den Schülern eine zusätzliche Sprache auf den Weg geben will, dann doch vielleicht eher eine weitere Landessprache wie Italienisch.

fabian.boller@zuonline.ch

(Zürcher Unterländer)